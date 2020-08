Prelijepo: Kod Vladivostoka Tihi ocean na obalu izbacio stotine plavih meduza (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

"More se u Vladivostoku toliko pregrijalo da su nam se vratile meduze. Svake ih godine u kolovozu-rujnu morska struja izbacuje na obalu. Već godinama pokušavam biti tu u to vrijeme i tek sada sam konačno uspjela vidjeti sve to vlastitim očima. Neke su žive, a neke već polumrtve", napisala je na svom Instagramu korisnica kuzinatra.

Korisnici koji su se uključili u diskusiju nazivaju meduze "izvanzemaljcima" i "posjetiteljima".

Prema riječima načelnika odjeljenja za egzotične vodene organizme Primorskog oceanarija Marata Ajdarova, stanovnici Primorja imaju priliku vidjeti meduzu rhopilemu koja svake godine dolazi u vode Amurskog zaljeva u razdoblju od sredine srpnja do sredine rujna.

"Kod nas ih donosi morska struja i ovdje umiru, jer im naši uvjeti ne odgovaraju. Ovo su jestive meduze, u Kini se koriste u prehrani. Poduzeća iz Kine se obraćaju našim ribarima da ovdje love rhopilemu i šalju je njima. No ove su se godine zbog pandemije i zatvorenih granica pojavile teškoće, meduze se znatno manje pripremaju i zato se na obalama i pojavio tako veliki broj", objasnio je ovaj znanstvenik.

Prema njegovim riječima, ove meduze su dosta teške i velike. Njihov klobuk može dostići 60-70 centimetara u promjeru. Za čovjeka nisu opasne, ali ako vas dodirnu, mogu izazvati iritaciju kože.