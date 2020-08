Naš čovjek: Ruski borac o treninzima i karakteru Stipe Miočića

16. kolovoza rano ujutro po moskovskom vremenu održala se treća borba između Stipe Miočića i Daniela Cormiera, u kojoj je Miočić pobijedio. U ljeto 2018. godine, Miočić je izgubio od Cormiera nokautom, te ostao bez titule prvaka u teškoj kategoriji. Godinu dana kasnije, u ljeto 2019., Stipe je tražio revanš i vratio titulu, nokautirajući protivnika. Borba na 252. UFC-u će odlučiti tko je od njih dvojice bolji i jači. Svi znaju da je Cormier dobar s Habibom. No, Stipe također ima prijatelja u Rusiji - Maksima Grišina, koji trenira u njegovoj dvorani Strong Style. Grišin nam je ispričao kakav je Stipe na treninzima i u privatnom životu.

"Prije osam godina, rekao sam da će Stipe biti prvak. Smijali su mi se."

— Kako i kada ste se pojavili u dvorani u Cleveland?

— Nedavno sam se prisjetio zajedno sa starim prijateljem, kako je počela moja karijera - od početaka u Fedorovom timu, do toga kako sam otiša iz Starog Oskola u Moskvu, zatim u Cleveland, kako bih pokorio Ameriku. Bilo je to 2011. ili 2012. godine. Prvo sam stigao u New York, zajedno s Erikom Oganovim i Ruslanom Hashanovim. Nismo znali gdje bi mogli trenirati, no imali smo neke ruske veze, kao npr. s Armanom Loktevim, koji nam je rekao da trebamo otići u Cleveland, da tamo ima dobra, autentična dvorana. I jednostavno smo otišli. Na svu sreću, Cleveland nije daleko od New Yorka, nekih 8 sati autobusom. Erik je otišao nakon dva tjedna, a Ruslan je još dolazio nekoliko puta. U početku mi je bilo teško nositi se s mentalitetom, drugi jezik, druga kultura.

— Koliko dugo ste proveli u SAD-u prvi put kada ste stigli?

— Stipin trener, Marcus Marinelli rekao je da mogu odraditi borbu, no ne odmah. Morao sam čekati i tamo sam proveo oko dva mjeseca.

— Koliko puta ste išli u Cleveland?

— U lokalnoj organizaciji NAAFS odradio sam tri borbe. Sva tri puta sam se tamo pripremao. Pripemu za prošlu borbu, s Mišom Mohnatkinim sam također tamo odradio. Četiri puta sam tamo išao. A dolazio sam i kao gost.

— Kada ste stigli prvi puta, znali ste tko je Stipe Miočić?

— Nisam, naravno. Tada nitko nije znao tko je Stipe Miočić.

— No, on je već imao nekoliko UFC borbi...?

— Da, to je točno. Bio je i prvak u organizaciji u kojoj sam se ja trebao boriti.

— Kakav Vam je bio prvi dojam sa Stipom?

— Prvi dojam - počeli smo trenirati i ozlijedio sam ga. Malo sam mu ligamente na koljenu pogodio. Tada mi je rekao: "Jesi ti to meni koljeno ozlijedio?", a zatim "Šalim se, šalim se, sve je to dio treninga. Općenito sam stekao dojam da je Stjepan, kako ga ja zovem, jedan jak čovjek s dobrim udarcem. Kada sam se vratio u Rusiju, pisao sam na stranicama kao npr. Valetudo, te sam još tada rekao da će Stipe biti novi UFC prvak. Govorili su mi tada, "Kakav Miočić, smiri se!".



— Ranije ste već dolazili u Cleveland. Kakav je Stipin napredak bio kroz to vrijeme?

— Posljednji put kad sam bio sam primijetio kako su pripreme postale u potpunosti profesionalne. Stipe je počeo jako puno trenirati. Sjećam se trenera Boba, odličan trener za fizičku spremu. Nizak, ćelav, vesel i energičan. On je strukturirao Stipine pripreme za borbe. To je ono što me veseli u toj dvorani - individualna priprema.

— Kada bi morali birati tehničke aspekte, što bi rekli da mu ide najbolje? Stojka, parter?

— Stipe se već borio s crnim pojasevima u parteru i budući da je fizički snažan čovjek, lako je na račun snage, skrivao svoje tehničke nedostatke. Ima jak udarac rukama, to mi se sviđa. Kada se pripremao za Courmiera prije godinu dana, sparirali smo samo jednom u mjesec i pol dana, zato što je Marcus rekao: "Ne treba, živcira se, njegov suparnik nije kao ti". Ja sam visok, imam duge ruke. Stipi su doveli nižeg partnera, s viškom kila.

— Kada ste saznali da je Stipe vatrogasac?

— Kada smo se upoznali, tada sam i saznao.

— Išao je na posao?

— Nekad bi došao s dežurstva u uniformi, pa sam ga pitao zašto dolazi tako obučen, a on mi je samo rekao:"Posao.".

— Kako je to izgledalo iz Vaše perspektive? Ujutro treninzi, a zatim na posao?

— Da, dolazio je na jutarnje treninge, puštali su ga s dežurstva. Nekada nije mogao doći, nije uvijek tako bilo.

— Je li ikada otišao s treninga na neku intervenciju?



— Ja osobno nisam vidio.



— Kakav je Miočić privatno? Ako uzmemo u obzir činjenicu da je vatrogasac, spasioc i borac, pretpostavljamo da se radi o pravednom i dobrom čovjeku.

— On je naš čovjek. Bliski smo, možda iz razloga što smo skoro pa generacija. Iako se Stipe rodio u Americi, on je dijete emigranata, te je izrastao u normalnog čovjeka.

— Sporili ste se sa Stipom, tko je bolji, Fedor ili Mirko?

— Ne, nismo. Kada sam prvi put došao, rekao sam da sam radio s Fedorom. On me pitao, jesam li sparirao s njim i kakav je. Objasnio sam mu svoje dojmove preko prevoditelja, budući da sam slab s engleskim, a nakon toga više nismo raspravljali o toj temi.