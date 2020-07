Tri Rusa koja su preživjela udar groma

5 puta vrelije od Sunca, s električnim naponom od milijun do milijardu volti i jačinom struje od 10 tisuća do 500 tisuća ampera – to je sila koja se obruši na ljudsko tijelo kada ga udari grom. Ima ljudi koji nekim čudom to i prežive. A među njima su neki iz Rusije.

Svake minute o površinu Zemlje udari oko 3000 munja. Neke od njih zakače i ljude. Svake godine oko 1000 osoba umre od udara groma. Munje se međusobno jako razlikuju, no vrijeme oslobađanja energije je vrlo kratko, oko 1/10 sekunde. Zato je ponekad moguće preživjeti udar groma. Kada bi trajao, na primjer, čitavu sekundu, od ljudskog tijela ne bi ostalo doslovno ništa. Roy Sullivan (1912.-1983), rendžer u Nacionalnom parku Shenandoah u Virginiji, SAD, preživio je tijekom života sedam udara groma.

1. Ivan Zaborovski – na nogometnom terenu za vrijeme treninga

FK "Znamja Truda" FK "Znamja Truda"

Ivan Zaborovski, 16-godišnji golman, preživio je direktan udar groma koji ga je zadesio na treningu 4. srpnja 2020. u Moskovskoj oblasti.

"Iskreno, uopće se ne sjećam tog dana", kaže Ivan. "Onesvijestio sam se i probudio tek u bolnici. Ljudi su mi rekli što se dogodilo i tko me spasio, čak su mi pokazali snimku. Pluća su mi malo oštećena, imam kratak dah, ali liječnici kažu da će se to vratiti u normalu. I probijen mi je bubnjić, gluh sam na jedno uho. Liječnici kažu da pauziram dva tjedna s treninzima, uzimam lijekove i polako se vratim u nogomet. Osjećam veliku zahvalnost prema svom treneru, da nije bilo njega, posljedice bi bilo znatno teže."

YouTube

Ivan također kaže da mu je majica s treninga izgorjela, da su mu kopačke stradale i da je grom ostavio značajne opekotine po njegovom tijelu. Ivan je sačuvao svoje spaljene tenisice kao uspomenu na nevjerojatnu sreću da je preživio.

2. Salaud Ahmatov – morali su mu operirati prsni koš u mraku

Ruptly Ruptly

46-godišnji Salaud Ahmatov, stanovnik Nazrana u Republici Ingušetiji, za vrijeme oluje 3. lipnja 2020. godine izašao je na svoju terasu da bi gledao munje. Jedna munja je tada ušla kroz staklo na prozoru terase, prošla kroz lijevi pazuh u njegovo tijelo i izašla kroz leđa, otvorivši mu prsni koš i slomivši 9 rebara.

"Promatrao sam kišu i grmljavinu i vidio nekoliko munja koje su uslijedile brzo jedna za drugom", rekao je Salaud mjesec dana poslije nesreće. "Iznenada sam osjetio snažan udarac, bacilo me unazad [...] Vidio sam krv koja teče po meni, osjetio sam da mi nešto visi pozadi i vidio komadiće kosti na podu terase..."

Ahmatov je odmah hospitaliziran. Kirurg Bašir Aušev, koji ga je operirao, kaže da je izgubio tri litre krivi, pretrpio brojne prijelome kostiju i imao unutarnja krvarenja.

Ruptly Ruptly

U bolnici u koju je prebačen Ahmatov nije bilo struje zbog istog tog nevremena, pa je nekoliko operacija neophodnih da bi se Ahmatov spasio kirurg sa svojim timom morao izvesti u mraku, osvjetljavajući prostoriju samo mobilnim telefonima.

Operacije su trajale pet sati u kontinuitetu, no Ahmatov je zahvaljujući vještini liječnika spašen.

3. Angelina Stepanova – s djetetom u krilu

Angelina Stepanova Angelina Stepanova

"Nekada sam voljela oluje. Voljela sam plivati u rijeci za vrijeme oluje. Voda je bila topla kao mlijeko, a atmosfera čarobna. Voljela sam slušati gromove kako tutnje i fotografirati munje pomoću telefona, brojeći sekunde od munje do groma. No sve to je bilo nekada", kaže Angelina Stepanova, danas 32-godišnja žena. "Sada se, kada počne grmjeti, zatvorim u kupaonicu bez telefona i ikakvih električnih uređaja. To je sada moja fobija i naučila sam živjeti s tim. Prošlo je 9 godina, no sjećanja nisu izblijedila."

2011. godine, kada je Angelina imala 23 godine, sjedela je na trijemu svoje kuće s kćeri u krilu, kuckajući po mobilnom telefonu, dok je njezina majka spavala u kući. "Iznenada sam osjetila snažan električni udar, odmah sam ustala, ispustivši kćer na pod i tresla sam se nekih 15 sekundi!", prisjeća se Angelina, još uvijek potresena ovim događajem.

Angelina Stepanova Angelina Stepanova

"Sve pred očima mi je bilo bijelo i nisam ništa vidjela. Sve žice u kući su puckatale i osjetila sam da mi je kosa nakostriješena, osjetila sam da mi je struja ušla u tijelo kroz desnu ruku i osjetila sam je u nozi. Sve se dogodilo jako brzo, ali vrijeme je stalo i sjećam se svega. Kada sam se prestala tresti, povratio mi se vid i čula sam udar groma točno iznad moje glave, koji me je zaglušio. Zgrabila sam kćer i istrčala na kišu!"

Angelinina majka ju je uvjerila da uđe. Kasnije je utvrđeno da je grom udario strujomjer na prednjem zidu kuće, a zatim je struja udarila Angelinu. Na sreću, njezina kćer je samo djelomično zakačena istim naponom.

Angelina poslije nesreće nije hospitalizirana, no srce ju je boljelo "nepodnošljivo", kaže ona. Liječnici su otkrili manju anomaliju na njezinom srcu i srcu njezine kćeri. "Ne smijemo se baviti sportom niti se izlagati bilo kakvim ozbiljnim fizičkim naporima i vježbama", kaže Angelina sa žaljenjem. Osim toga, ništa se nije mnogo promijenilo: "Nije mi se 'otvorilo treće oko', moram priznati, ništa tome slično."