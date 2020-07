Gradonačelnik: Kod 60% Moskovljana stvoren kolektivni imunitet na koronu

Russia Beyond Hrvatska

Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Već je 60% stanovnika glavnog grada Rusije imuno na koronavirus, kao i u New Yorku, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

"I u Moskvi i u New Yorku je stvoren kolektivni imunitet kod oko 60% stanovnika", rekao je Sobjanjin. U New Yorku se to dogodilo za mjesec dana, zdravsteni sustav nije izdržao pritisak. Mi smo prošli lakše, ali razvukli proces na tri mjeseca", istaknuo je gradonačelnik.

New York je postao centar epidemije u SAD-u. U najtežim danima umiralo je preko 700 ljudi, hospitalizirano je više od 3 tisuće ljudi. U New Yorku je ukupno od korone prema podacima od 16. srpnja preminulo 18 754 ljudi, i još treba utvrditi je li oko 4,6 tisuća smrtnih slučajeva izazvala korona. U Moskvi je prema podacima od 17. srpnja od koronavirusa preminula 4271 osoba.