Divovski kineski školjkaši okupirali Volgu

Školjkaši podrijetlom iz Kine okupirali su ekosustav donjeg toka Volge, pišu ruski mediji. Radi se o divovskim mekušcima čije ljušture mogu doseći veličinu tanjura (promjera 20-25 cm). Oni koriste ribu za razmnožavanje i distribuciju svojih ličinki, pričvršćujući ih na škrge i tijelo stanovnika rijeke. To dovodi do pogoršanja općeg stanja odraslih riba. Osim toga, "stranci" istiskuju lokalne beskralješnjake, što dovodi do promjene u biološkoj raznolikosti i smanjenja opskrbe hranom riba koje žive u Volgi.

Znanstvenici su lokalna žarišta spomenutih školjkaša utvrdili i u rijekama Obu i Jeniseju. Nije poznato koliko je ribogojilišta u Rusiji zasad zaraženo stranim mekušcima, no moglo bi se raditi i o njih nekoliko desetaka.

Ove su za domaće slatkovodne ekosustave nove vrste mekušaca najvjerojatnije stigle iz Kazahstana, zajedno s poduzećima za uzgoj ribe.