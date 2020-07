Hrvatska spremna za prijem turista iz Rusije

Ruske je turiste pod "neopterećujućim" uvjetima već sada spremno primiti osam zemalja, priopćila je Maja Lomidze, direktorica Udruženja turoperatora Rusije (ATOR), prenose ruski mediji.

Na popisu zemalja koje su spremne za prijem ruskih turista su Turska, Kuba, Dominikanska Republika, Meksiko, Maldivi, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i Hrvatska.

"Ove su zemlje bezuvjetne turističke destinacije i na ruskom tržištu za njima vlada velika potražnja", rekla je Lomidze. U većini ovih zemalja ruski turisti moraju imati potvrdu da nisu zaraženi koronavirusom. Pored toga, turistima će se na granici pri ulasku mjeriti temperatura. Ove su države "spremne primiti ruske turiste pod određenim, no neopterećujućim uvjetima".

"To ne znači da možemo letjeti u te zemlje, no one su već sada spremne primiti ruske turiste. 16. srpnja će se saznati hoće li se otvoriti Abhazija, Italija je obećala u roku od dva dana pripremiti ažurirani popis zemalja, a informacije o Španjolskoj se očekuju do kraja srpnja", rekla je Lomidze.

Zbog ograničenja putovanja u inozemstvo povećala se potražnja za ruskim odmaralištima na Krimu i u Krasnodarskom kraju, rekla je Lomidze. Neki su hoteli rasprodani do rujna. Međutim, još se nisu otvorili svi hoteli, pa je moguće da će slobodnog smještaja biti.

Prema procjenama ATOR-a, oko 1,5 milijuna ruskih turista nije moglo otići na godišnji odmor zbog pandemije. Prije svega se misli na one koji su rezervirali smještaj u inozemstvu i već u cijelosti ili djelomično platili odmor. "Što se povrata novca tiče, sve zasad stoji, jer i turisti i predstavnici turističke industrije čekaju odluku vlade. Nadamo se da će odluka biti donesena ovaj tjedan", rekla je Lomidze.

Iz ATOR-a su prošli tjedan rekli da je otvaranje avionskih linija do popularnih turističkih destinacija do kraja srpnja vrlo malo vjerojatno. Ponovno uspostavljanje letova u kolovozu također je pod upitnikom. "Trenutno je najoptimističniji scenarij, naglašavam, ružičasti scenarij - da će se to dogoditi krajem rujna - u listopadu", rekla je Lomidze 8. srpnja.

U Rusiji je zabrana međunarodnog zračnog prometa na snazi do 1. kolovoza. Pregovori o ukidanju ograničenja trebali bi početi danas, 15. srpnja.