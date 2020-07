Ruska zastava nad oktagonom! Pjotr Jan postao prvak UFC-a! (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

Pjotr Jan Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Sibirac Pjotr Jan je već u prvoj rundi jednim udarcem u tijelo stvorio probleme legendarnom Brazilcu, ali dogodilo se to pred sam kraj runde i nije mu ostalo dovoljno vremena da stigne do prekida borbe.



Zatim je viđena izjednačena borba u sljedećih deset minuta gdje su oba borca odlično kombinirala udarce u tijelo i glavu.



Ali u posljednje dvije minute četvrte runde Pjotr Jan serijom udaraca bombardora Alda i tjera suc da prekine borbu jer Brazilac obilno krvari.



Pjot Jan je treći državljanin Rusije koji je postao prvak UFC-a poslije Olega Taktarova 1995. i Habiba Nurmagomedova 2018.



"Rusijo, ostvarili smo to", uzviknuo je Jan poslije borbe.