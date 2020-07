Riješen misterij smrti Djatlovljeve grupe

Russia Beyond Croatia

Okružno tužiteljstvo preuzelo je slučaj, 60 godina nakon što je rodbina poginulih, te javnost, tražila da se utvrdi točan uzrok smrti mladih izletnika. Okružno tužiteljstvo je provelo vještačenje mjesta gdje su poginuli izletnici, u kojem su sudjelovali stručnjaci iz područja geodezije, metrologije, kao i stručnjaci iz područja zaštite i spašavanja.

Najveća pozornost je dana verziji u kojoj se spominje oluja. Naime, u području prijevoja gdje je došlo do nesreće, česti su orkanski vjetrovi brzine od 50-70 m/s, iako su navedene podatke klimatolozi opovrgli. Seizmičke aktivnosti također nisu zabilježene. Okružno tužiteljstvo došlo je do zaključka da je do pogibije mladih izletnika na Djatlovljevom prijevoju na sjevernom Uralu 1959. godine došlo zbog lavine.

Kako je novinarima priopćio zamjenik okružnog tužitelja u Uralskom federalnom okrugu, Andrej Kurjakov, zbog snijega i loše vidljivosti, mladi izletnici nisu mogu naći svoje šatore nakon što su izašli iz njih.