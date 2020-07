Rusi podržali svog sunarodnjaka u F1: "Mi već stoljećima ni pred kim ne klečimo!"

Russia Beyond Hrvatska

Ruski vozač Formule 1 Daniil Kvjat bio je jedan od šestorice vozača koji su odbili klečati uoči starta Svjetskog kupa Formule 1 u Austriji. "To se, da tako kažem, kosi s mentalitetom ruskog naroda", objasnio je on kasnije.

AFP AFP

Tijekom TV prijenosa moglo se vidjeti kako vozači izlaze u majicama s natpisom "Crni životi su važni" i "Stop rasizmu", a prilikom intoniranja austrijske himne vozačima je predloženo da kleknu. Šestorica su ostala stajati, među njima i Daniil Kvjat.

Daniil Kvjat AFP AFP

"Kada su mi predložili klečanje kao gestu borbe protiv rasizma, sve mi je bilo malo neshvatljivo. To se, da tako kažem, kosi s mentalitetom ruskog naroda. Mi, Rusi, klečimo pred domovinom, zastavom i Bogom", rekao je on.

"Svi mi vozači smo ujedinjeni u borbi protiv rasizma. Pokazali smo naš stav kada smo prije trke obukli majice s natpisom 'Stop rasizmu'“, dodao je Daniil Kvjat.

Neki ljubitelji Formule 1 u svijetu ipak nisu razumjeli odluku šestorice vozača da ne kleknu, no Rusi su stali u obranu svog sunarodnjaka.

"Nismo učinili ništa loše"

Prvi u povijesti ruski vozač Formule 1 Vitalij Petrov rekao je:

"Svaki čovjek ima pravo izraziti svoje poglede i svatko može to uraditi na svoj način. Svatko sam odlučuje hoće li klečati ili neće. Možete predložiti nekome da klekne, no ne možete ga kritizirati što je odbio to učiniti", kaže Petrov.

Ruski parlamentarac i bivši profesionalni boksač Nikolaj Valujev je rekao:

"Mi klečimo pred zastavom, domovinom, možda pred roditeljima. Ne razumijem zašto se kleči protiv rasizma. Nisam rasist, ali zašto da klečim", pita političar.

Rusi su uglavnom podržali svog sunarodnjaka vozača Formule 1.

"Daniile, svi normalni ljudi u Rusiji te podržavaju", piše jedan korisnik društvenih mreža.

"Rusi ne kleče", piše drugi.

"Kleknuti jednom nije isto što i poštovati Afroamerikance čitavog života. Dokažite to djelima, a ne gestama", piše drugi ljubitelj Formule 1.

"Svaka ti čast što nisi kleknuo. Ako pitaju, reci da Rusi nikada nisu bičevali druge narode. Nismo učinili ništa loše da bismo sada morali klečati", piše drugi korisnik društvenih mreža.

Na koljenima pred mongolskim kanovima

Knez Aleksandar Nevski moli Batu-kana za milost prema Rusiji, kraj 19. st. Ruska državna bibloteka, Moskva/Getty Images Ruska državna bibloteka, Moskva/Getty Images

Za vrijeme mongolske vladavine, koju Rusi zovu "tatarsko-mongolski jaram", ceremonija podnošenja zakletve Mongolima bila je vrlo slična francuskoj ceremoniji hommage, kada vazal klekne na jedno koljeno ispred vladara koji sjedi. U Saraju, prijestolnici Horde, ruski knezovi su ponekad bili prisiljeni na koljenima prići kanskom tronu. I inače su ih Mongoli gledali s visine.

Zato je za Ruse klečanje znak pokoravanja, kao što su se pokorovali Mongolima i Tatarima u 13. i 14. stoljeću.