Poznata hrvatska dizajnerica Anja Zambelli Čolak objasnila zašto Putinu pristaje tamnoplavo odijelo

Anja Zambelli Čolak je u svijetu poznata dizajnerica iz Rijeke. Njezin studio Zambelli Brand Design je autor vizualnog identiteta kuvajtske franšize Bora Bora, No to nije prvi put da je neki Anjin brend otputovao u bijeli svijet. Dizajnerica je kreirala i vizualni identitet za najpoznatiju hrvatsku franšizu – Surf’n’Fries – još jedan riječki proizvod koji je već poznat po svom internacionalnom uspjehu. A posebno je uspješan u Moskvi.

Pitali smo Anju o njezinom putovanju u Moskvu i što joj je bilo najteže u radu s Rusima.

Kad radiš produkt dizajn za drugu državu, je li bitno poznavati kulturu i mentalitet te države? Na primjer, smije li se negdje koristiti neka boja, znak, font...

Jako je važno znati kontekst u kojem će neki brand rasti. Jedan od dobrih primjera je brend Leen’s iz Emirata, projekt na kojem sam nedavno radila. Leen’s je lanac restorana koji se nalaze u Dubaiju i Abu Dhabiju, a koji nudi gurmansku hranu u casual ambijentu. Osim toga, Leen’s ima pregršt rješenja za ljude koji imaju intoleranciju na hranu i za one kojima su namirnice i njihovo porijeklo važni, kao i za one koji paze na zdravlje. Tijekom procesa strategije saznala sam da su restorani lanca Leen’s mjesta gdje ljudi doslovce dolaze ispuhati se od teškog dana na poslu, tj. svojevrsne oaze unutar gradova gdje možeš pojesti iznimno kvalitetnu i gastronomski vrlo istraženu hranu, a sve to u ambijentu koji je ležeran i opušten.

Sve sam ove vrijednosti unijela u identitet ovog brenda i danas se komuniciraju kako u samim restoranima, tako i na njihovim društvenim mrežama. Ljepota ovog svijeta je upravo u različitosti. Dok je moj proces brendiranja doista prilično sličan od projekta do projekta, rezultati koje dobijem na kraju procesa zapravo ovise o kontekstu projekta, o kulturi na koju naiđem kako unutar neke organizacije, tako i na mjestu gdje brend raste. Iz ovog razloga prije nego što krenem s fazom dizajna sa svojim klijentima uvijek prolazim fazu strategije u kojoj se bolje upoznajem s klijentom i s projektom koji imam pred sobom, ali i s tržištem na kojem će rasti, s njegovim kupcima, korisnicima, konkurentnima i kulturom okoline.

Otvorili steSurf’n’Friesu Moskvi. Kako ti se sviđa grad?

Moskva je bila na mojem bucket listu dugo vremena. Konacno sam je posjetila pred par mjeseci i jako mi se dopala. Nisam ocekivala tu grandioznost u arhitekturi i urbanizmu. Moram reci da su me ipak najvise iznenadili ljudi. Ocekivala sam, vjerovatno gledajuci previse Americkih filmova, da su Rusi jako temperamenti, nagli i grubi. A ono sto me je docekalo je vrlo stalozen i miran, jako dobro organiziran i prekrasan narod. Za kraj moram reci da me docela i metropola prepuna prefinih restorana i zanimljive gastronomije, nigdje nisam jela bolji kaviar i kamenice.

Kad si radila dizajn franšize Surf’n’Fries za Rusiju, jesi li nešto promijenila da bi se brend bolje prilagodio ruskom tržištu?

Naravno da jesam. Za rusko sam tržište posebno prilagođavala logotip franšize Surf’n’Fries. Naime, u originalu je logo oblikovan u latiničnom pismu pa smo ga za objekte u Moskvi prilagodili i oblikovali na ćirilici. Za mene to nije bio nimalo lagan posao, svaki put kada crtam neki znak u pismu koje ne razumijem imam osjećaj da crtam zatvorenih očiju.

Reci nam više o svojem novom projektu - osobnom brendingu. Zašto je on bitan?

Osobni brending je danas važniji nego ikad. Svi mi stvaramo vlastiti brend prema okolini u kojoj živimo putem društvenih mreža, ali i bilo koje vrste javne komunikacije. Projekt osobnog brendinga je nastao kao logički nastavak procesa koji svakodnevno radim za tvrtke i proizvode, ali i iz moje velike ljubavi prema modi, estetici i vizualnom balansu.

Osobni brending je proces u kojem spajam načela brendinga s imidž konzaltingom kroz dva revolucionarna alata: armokromiju (analizu osobnih boja) i analizu oblika. Moram ovdje odmah naglasiti kako je posao imidž konzultanta različit od posla stilista. Dok će vam stilist ponuditi odjeću koja je u skladu s trendovima, posao imidž konzultanta i osobe koja se bavi vašim osobnim brendom je pronaći kombinacije oblika, boja i sklada između ovih koji valoriziraju vašu ljepotu, koji su jedinstveni i samo vaši. Naš je moto - nije lijepo ono što se sviđa, nego ono što vas čini lijepim.

Armokromija je znanost koja se u svijetu već dugo koristi, a koja je nastala u Hollywoodu 50-tih i 60-tih godina. Cilj armokromije jest naći paletu osobnih boja koje nas valoriziraju i koje rade u vašu korist. Isto vrijedi i za oblike, postoje metode kojima se balansira figura svakog pojedinca i kojima se stvaraju tzv. fokalne točke, odnosno mjesta gdje želimo nešto posebno istaknuti dok sakrivamo neki detalj koji nije osobito valorizirajući.

Osim toga, moram naglasiti da smatram da živimo u svijetu koji je pretjerano uniformiran i u kojem svi mi oblačimo ono što je u trendu ili što, na primjer, nosi naša blogerica, bez da dva puta razmislimo o tome valorizira li nas ta odjeća. Meni se osobno dogodilo da sam, uglavnom iz poslovnih razloga, u jednom trenutku u svojem ormaru imala tamna odijela gotovo muškog kroja i nekolicinu bijelih košulja te tonu šarenih stvari koje nisam nosila, jer se u njima nisam osjećala lijepo ili sam ih kupila bez da sam porazmislila mogu li ih dobro uskladiti ili kombinirati s nečim što već imam u ormaru. Drugim riječima, imala sam pun ormar odjeće, a i dalje nisam imala što za obući.

Drago mi je da si me pitala zašto mislim da je osobni brending važan. Važan je iz dva aspekta, prvi je čisto tangibilan, jer na kraju tog procesa moji klijenti izlaze sa svojevrsnom knjigom standarda za svoj izgled, znaju točno koji komad odjeće odabrati u trgovini, ali i koja im boja kose najbolje pristaje te imaju cijelu seriju marketinških alata pomoću kojih mogu komunicirati svoj novi izgled i brend.

Druga je priča, a to je ona koja je meni najvažnija, da vizualne promjene koje napravim na klijentima, bilo da se radi o osobama ili o tvrtkama, odnosno proizvodima, daju svakom od njih vjetar u leđa. Brending je fenomenalan moment u kojem možemo nešto novo predstaviti i samim se tim (re)pozicionirati na novi i bolji način.

Da ti je Putin klijent, što bi mu preporučila?

Zanimljivo je kako mi slavenski narodi, osim što imamo svijetliju put, najčešće imamo niski ili jako niski kontrast između boje kože, očiju i kose. Nešto što u armokromiji zovemo niskom vrijednosti kada su boje u pitanju. Još je jedno od načela armokromije da radimo po principu ponavljanja, pa tako netko tko, poput gospodina Putina, ima niski kontrast između boje očiju, kose i kože treba nositi odjeću s niskim kontrastima. Ako pogledamo većinu njegovih fotografija, jasno se vidi kako mu hladne boje poput svjetloplave jako dobro stoje, kao što mu bolje pristaju tamnoplava odijela umjesto uobičajenih crnih.

A Nataliji Vodjanovoj?

Prvo što bih rekla Nataliji Vodjanovi je da je nevjerojatno prekrasna. U njezinom je slučaju hladni podton kože i nježnost u bojama još jasnija. Osim toga, ono što posebno cijenim kod osoba poput Natalije je to suptilno naglašavanje "nedostataka". To izbjegavanje normi kada je izgled u pitanju. Osobni nas brending uči da istaknemo neke dijelove nasih osobina kako bi mogli postati i ostati još zanimljivijim. Uniformiranje i praćenje svakog novog trenda je zapravo banalno i dosadno.

Jesi li zadovoljna životom u Rijeci ili bi se željela preseliti u veći grad gdje možda ima više potencijala za razvoj tvog posla?

Rijeka je za mene savršena iz više razloga. Prvi je zato što je na moru, ne bih mogla zamisliti život bez mora, odlaska na jedrilicu i ranojutarnjeg kupanja. Drugi je jer je mala i sigurna, odrastanje moje kćeri Emily u ovakvoj sredini je puno topline i sigurnosti, a što sam starija, taj mi je aspekt života važniji. Treći je taj da sam blizu Italije bez koje ne bi znala živjeti. Na sat vremena od kuće imam gastronomski raj, a na manje od 5 sati neke od najvećih ekonomskih i poslovnih centara Europe. Ne, Rijeku ne bih mijenjala za veći grad.