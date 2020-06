Volonteri o dobrom tjelesnom stanju nakon primitka cjepiva protiv koronavirusa

Russia Beyond Hrvatska

Volonteri koji su primili cjepivo protiv koronavirusa osjećaju se dobro, nemaju komplikacija niti nuspojava, pišu ruski mediji.

O svom su stanju progovorili sami volonteri. "Samo cijepljenje sam jedva osjetio, bilo je to poput običnog uboda u rame. Nemam nikakvih simptoma, temperatura mi je normalna, 36,6. Čak me ni glava ne boli. Rekli su da neću imati apetita, no jedem čak i više nego prije. Na mjestu uboda je ostala samo točkica, nema nikakve boli", rekao je Sergej, jedan od volontera.

Nikolaj, drugi sudionik studije, također je rekao da nakon cijepljenja ne osjeća nikakve promjene. "Očekivao sam porast tlaka, temperaturu, no toga nije bilo. Upozorili su nas da bismo mogli razviti neke simptome. No sve je ispalo u redu", rekao je.

Po riječima Jurija, trećeg volontera, njegova se temperatura nakon cijepljenja nije puno promijenila te varira između 36,6 i 36,7. "Na mjestu uboda nema svrbeža, crvenila, upale. Kao da su mi ubrizgali vitamine. Cjepivo nije utjecalo na tijelo ni izvana ni iznutra", rekao je volonter.

Ispitivanje cjepiva protiv koronavirusa koje provode Ministarstvo obrane i Nacionalni istraživački centrar za epidemiologiju i mikrobiologiju "N. F. Gamaleja" odvija se u Glavnoj vojnoj kliničkoj bolnici "Burdenko" u Moskvi. Prvi su volonteri cijepljeni 18. lipnja, a tjedan je dana kasnije cjepivo primilo još 20 ljudi.