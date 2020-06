"Pepeljugu s parade" pronašli i nagradili (FOTO, VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

Sudionicu parade u Kalinjingradu koja je tijekom marša izgubila cipelu nagradio je zapovjednik Baltičke flote, admiral Aleksandar Nosatov.

"Zapovjednik je djevojci uručio spomen-medalju, povelju i buket cvijeća ispred stroja mornaričkih zastavnika i časnika", izjavio je predstavnik mornarice Roman Martov, prenose ruski mediji.

Ksenija Kaljčinska Press-služba Baltičke flote Press-služba Baltičke flote

Navodi se da nagrađena Ksenija Kaljčinska četiri godine služi kao medicinska sestra u jednoj jedinici Baltičke flote. Ovo je bila njezina treća parada.

"Naravno, malo sam se uplašila kada sam izgubila cipelu, no brzo samo se pribrala, jer mi je bilo jasno da ne mogu poremetiti stroj", izjavila je ona u razgovoru za kp.ru.

Kaljčinska je istaknula da je znala koliko ljudi gleda paradu te je do kraja odmarširala sve kao na probama.

"A cipelu sam izgubila zato što me pri okretu nagazila djevojka iza mene. To se često događa. To je uobičajena situacija na probama, nešto sasvim normalno", objasnila je ona.