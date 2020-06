"Pčele se prodaju, baš kao i Coca-Cola": Rus snima popularne videopriloge o pčelama

Dobrosotski je najpopularniji pčelar među blogerima na TikToku. Pojedini njegovi klipovi s pčelama imaju i po 7 milijuna pregleda. Ti klipovi pomažu Andreju da prodaje med, ali i da spašava planet.

Pčele kao Coca-Cola

"U djetinjstvu i ranoj mladosti svakog sam ljeta odlazio u Ukrajinu na selo kod bake. Tamo sam naučio musti koze i krave i obrađivati vrt. S 27 godina sam sve češće počeo razmišljati o tome kako je lijepo biti daleko od prometne gužve, gomile ljudi u centru grada i drugih nedostataka megapolisa", priča bloger.

Andrej se odlučio preseliti kod tetke na selo u Lenjingradskoj oblasti, ali je shvatio da mu je za tako nešto potreban dodatan izvor prihoda. Nije htio uzgajati krave ili piliće, a ne može se živjeti samo od mlijeka ili krastavaca. Zato je na internetu počeo tražiti članke o pčelarstvu.

"Pčele same nalaze hranu, a ja se nikada nisam bojao pčela. Jedino je pitanje bilo hoće li tetka dozvoliti da kod nje na zemlji postavim košnice. Ona ima 70 godina, a ja sam za nju nekakvo nerazumno derište jer sam odlučio živjeti u kući s pčelama-ubojicama", sjeća se Dobrosotski.

Novopečeni pčelar je morao prodati svu svoju fotografsku aparaturu kako bi kupio prve košnice.

"Ispostavilo se da su pčele roba i da se prodaju baš kao i mobilni telefoni ili Coca-Cola. Postoje ljudi koji ih uzgajaju, stvaraju nova društva i prodaju ih. A prodaju ih i sami pčelari preko stranica s oglasima", objašnjava Andrej.

Najprije sam kupio četiri košnice. U tri je bilo 30 000, a u četvrtoj 60 000 pčela.

"Smatra se da je to relativno mali početni komplet, s obzirom na to da svakoga dana na svijet dođe još 2000 pčela", priča on.

Pčele kao junaci bloga

Ispostavilo se da pčelarstvo, po Andrejevom mišljenju, nije kompliciran posao. Pčelama samo treba pravovremeno postaviti nove okvire sa saćem kako bi imale gdje raditi i razmnožavati se, kao što je neophodno pratiti cvjetanje i skupljati med. Andrej se ipak nije trajno preselio u ovaj seoski ambijent zbog svog osnovnog posla (i dalje radi kao kuhar), ali dolazi kod tetke na dva-tri dana pobrinuti se o pčelama, a zatim se vraća u grad.

On je nekoliko godina na Instagramu vodio blog o pčelama, no klipovi koji traju po minutu nisu imali mnogo pregleda. U siječnju 2020. godine je počeo praviti još kraće klipove za TikTok, i bio je jedini ruski pčelar na toj društvenoj mreži.

"Počeo sam pričati o pčelama razumljivo i jednostavno, o tome kako žive, čime se hrane i kako dolaze na svijet. A tamo nitko nije ni znao da ljudi mogu mirno gurnuti ruku u košnicu i dirati pčele. Svi se čude i pitaju jesu li ti ubodi bolni. A za mene je sve to obična sitnica. Evo jučer me je ubolo desetak-petnaest pčela", priča Andrej, objašnjavajući svoju popularnost na mreži TikTok.

Prvi klip koji je dospio u "trending" i koji je pregledan preko 5 milijuna puta bio je posvećen spašavanju matice od pčelinjih ušiju.

"Imao sam u rezervi trake s eteričnim uljem pa sam stavio maticu u teglicu s tim trakama. Već je poslije par minuta bila zdrava, a onda sam je pustio", priča Andrej.

Po njegovom mišljenju, gledatelji su tada počeli shvaćati da se ne treba plašiti insekata, jer je i njima ponekad potrebna ljudska zaštita.

Pčele kao spasitelji ljudi i planeta

Nije potpuno jasno zašto su Andrejevi klipovi na TikToku toliko popularni – jesu li zanimljivi detalji iz života pčela za koje se široki auditorij ranije nije zanimao, ili je stvar u Andrejevom brižnom odnosu prema pčelama kao prema članovima svoje obitelji, a ne kao prema ljutitim stvorenjima sa žalcem.

"Hajde, dobra moja, cijeli svijvet te čeka. Ti si pametna, toliko si nam nedostajala", tako Andrej intonacijom uspavanke komentira klip u kojem pokazuje kako se rađa jedna pčela.

Upravo takvi klipovi na mreži TikTok pomažu Andreju da prodaje med. Oko 20% kupaca mu se javlja preko društvene mreže. Drugi ruski pčelari, međutim, ne mogu tako lako ostvariti zaradu od prodaje meda.

U Rusiji ima mnogo biljaka koje pčele koriste, na primjer uljana repica, a lokalni poljoprivrednici ih prskaju najštetnijim pesticidima koji ubijaju i pčele i sve živo unaokolo. Po Andrejevim riječima, to zakonom nije regulirano, a iz godine u godinu propadaju čitavi pčelinjaci.

„"A pčele spadaju među najvažnije insekte na svijetu. One ostavljaju pelud na cvijeću iz kojeg rastu jabuke, višnje, jagode, suncokret i drugi plodovi. Kada budete jeli jabuku, zahvalite pčelama", kaže Dobrosotski.

Andrej planira ubuduće više pričati o koristi pčela.

"Cilj mi je da ljudi dožive pčele kao dio prirode, kao drveće koje se ne smije sjeći, kao bića kojima je potrebna zaštita. Ako se to dogodi, onda ću shvatiti da ne pravim ovaj blog uzalud", zaključuje bloger.