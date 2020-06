Habib Nurmagomedov branit će svoj šampionski pojas u rujnu

UFC lagani prvak Habib Nurmagomedov će braniti svoj pojas u rujnu, Numagomedov rekao ruskoj televiziji.



"Pripremam se, treniram svaki dan, jer znam da bi moj otac volio da sam u dobroj formi. Otac ne bi želio da propustim trening zbog njega, siguran sam u to. Trening mi pomaže da se riješim stresa. Nastupit ću na jesen i braniti naslov”, rekao je Nurmagomedov.

Justin Gage i Tony Ferguson Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Habib otac i trener Abdulmanap Nurmagomedov ima upalu pluća i imao operaciju srca, a on je bio u komi neko vrijeme.

Podsjećamo da je privremeni UFC prvak u lakoj kategoriji Justin Gage, koji je zamijenio Habiba u meču protiv Tonyja Fergusona tijekom epidemije virusa corone i pobijedio. Odmah nakon toga, Irac Conor McGregor pokušao ga je uvući u ring, no on je to odbio rekavši da se želi boriti samo protiv najboljih, a to je trenutno Habib.