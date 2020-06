Natalia Oreiro, latinoamerička zvijezda u Rusiji, podnijela zahtjev za rusko državljanstvo

Urugvajska pjevačica i glumica podnijela je zahtjev za dobivanje ruskog državljanstva, piše agencija TASS.

"Jednom sam prilikom iz drugih razloga otišla u veleposlanstvo [Rusije u Argentini]. Toliko često putujem i imam toliko veza s Rusijom da su me pitali želim li to i oslužbeniti. Rekla sam da bi mi to bila čast. I tako sam ispunila hrpu papira koje su od mene tražili te se zahtjev trenutno razmatra", rekla je Natalia Oreiro.

Pjevačica se prisjetila kako je sve počelo šalom u zabavnom programu "Večernji Urgant" prije više od godinu dana.

"Bila sam u programu Ivana Urganta, koji mi je rekao da sam od svih strankinja najviše Ruskinja. Odgovorila sam mu da u to ni najmanje ne sumnjam. Dodala sam i da bi mi Putin trebao dati državljanstvo. Rekla sam to kao šalu, a ne kao molbu, no svakako bih jako voljela dobiti rusko državljanstvo", naglasila je pjevačica.

Natalia kaže da joj ruski obožavatelji često poklanjaju suvenirske putovnice. "Imam mnogo ruskih putovnica koje su mi poklonili obožavatelji, oko 15. Ali one nisu prave", rekla je pjevačica.

Donosimo vam nekoliko fotografija Natalije u ruskom izdanju: