U dvije godine preko Krimskog mosta prešlo skoro 10 milijuna vozila

Preko Krimskog mosta je od trenutka njegovog otvaranja u protekle dvije godine prešlo 9,5 milijuna vozila, uključujući preko milijun kamiona i više od 120 tisuća autobusa. A vlasnici automobila i prijevoznici koji su koristili besplatne infrastrukturne objekte umjesto ranijeg trajekta uštedjeli su preko 35 milijardi rubalja (oko 440 miliona eura), javio je informativni centar "Krimski most".



Točno dvije godine je prošlo otkako je 15. svibnja 2018. godine predsjednik Rusije sjeo za volan kamiona "Kamaz" i našao se na čelu kolone građevinske tehnike koja je prva prešla preko grandioznog mosta dugog 19 kilometara. Sljedećg dana preko Kerčkog tjesnaca su krenuli putnički automobili i autobusi. U dvije godine most je prešlo skoro dvostruko više automobila nego što je kerčki trajekt prevezao od 2015. godine.



"Vidimo da je Krimski most potreban, u oba smjera neprekidno cirkulira promet", istaknuo je ministar prometa Rusije, Jevgenij Ditrih. "On ne samo što je s pouzdanošću povezao dvije obale, već je dao veliki poticaj ekonomskom razvoju poluotoka."