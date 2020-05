Gradonačelnik Moskve: Pravi broj zaraženih koronavirusom u Moskvi je 300 tisuća

Russia Beyond Hrvatska

Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je izjavio da u glavnom gradu Rusije zapravo ima oko 300 tisuća zaraženih koronavirusom. "To što smo otkrili tako mnogo bolesnih nije minus, već ogroman plus. Očigledno je da bolesnih u gradu ima još više. Naši testovi probira pokazuju da je 2-2,5% Moskovljana zaraženo koronom, a to znači oko 300 tisuća ljudi", rekao je gradonačelnik.

Prema posljednjim podacima, u Moskvi je potvrđeno 92 676 slučajeva oboljenja od korone, a u zemlji ukupno 117 160. Za sve vrijeme pandemije umrlo je 905 ljudi, a 9227 je izliječeno.

Gradonačelnik Moskve je također izjavio da će stanovnici grada morati nositi maske i rukavice u javnom prijevozu.

"Dajemo mogućnost većem broju ljudi da radi i shvaćamo da će se uvećati broj ljudi u javnom prijevozu. Zato uvodimo dodatne mjere samoizolacije u metrou. Bit će obavezno nošenje maski, rukavica, a bit će i nekih drugih zahtjeva za kontrolu kretanja gradom", kazao je Sobjanjin.