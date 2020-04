57-godišnja Ruskinja osvaja cosplay scenu i ruši stereotipe (FOTOGRAFIJE)

Marina Badjanova nikada nije zamišljala da će postati ikona peterbuške cosplay scene - no njezina su nevjerojatna kostimirana izdanja sada dio gotovo svih lokalnih stranica ljubitelja fantastike.

Sve je počelo s njezinim kćerima i nećakinjama, koje su razvile strast prema tematskim snimanjima. Marina bi za njih kreirala kostime, kopajući po vlastitim ormarima, trgovinama rabljenom robom i buvljacima. Za nju je to bila prava igrarija. "Kostimiranje djevojčica je baš poput oblačenja lutkica", rekla je za KP.

Djevojčice su s godinama hobi prerasle, no Marinin entuzijazam nije nimalo izblijedio - neprestano je "surfala" u potrazi za inspiracijom, proučavala modele i izrađivala fantastične kostime samo za zabavu. Jednog ju je dana jedan fotograf pozvao na snimanje - odmah je privukla veliku pozornost.

"Kada sam došla, fotografi su zaboravili na sve ljepotice u sintetičkim minicama i krenuli za ovom starom damom...", ispričala je za 360TV. Marina se prisjeća svog velikog debija. Tema je bila "bajke koje nisu za djecu" - priče u kojima se Zla kraljica udaje za princa, a Zločesti vuk za večeru jede Crvenkapicu.

Tako je Marina improvizirala savršenu čarobnicu iz šume - neobuzdane kose, u otrcanoj odjeći, sa štapom u ruci i košarom punom bilja - jednu od onih koje bi vam mogle udijeliti zrnce mudrosti, ali i otrovnu jabuku. Njezin otrcani ogrtač i rabljeni korzet nekako su od nje napravili pravu zvijezdu.

Marina je otada entuzijastična sudionica i organizatorica sličnih snimanja na otvorenom. Grčka boginja, škotska plemenitašica, fatalna steampunk žena, čak i kraljica vilenjaka - njezina je mašta neukrotiva i u raznolikosti njezinih likova gotovo da nema granica.

"Volim fantastiku, no ugodno mi je raditi i modernije stvari", rekla je u intervjuu za Russia Beyond. "Sviđaju mi se svi žanrovi, osim dosadnih."

I zaista, njezina su snimanja sve samo ne dosadna. Kako bi obilježila Međunarodni dan žena, Marina je sudjelovala u insceniranom maršu sufražetkinja, gdje je prosvjedovala, mahala glasovitim novinama "Pravo glasa za žene" i prepirala se s fino odjevenom gospodom s cilindrima. A kada je njezina prijateljica trebala "napraviti domaću zadaću" za tečaj fotografije, pronašle su čopor korgija i u sat vremena napravile pravo kraljevsko snimanje.

Inspiracija, kaže Marina, dolazi od sitnica koje vidi na buvljacima. Za oko joj zapne neobičan broš, viktorijanski šešir ili ponekad samo stari komad tkanine, ideje se krenu rojiti i ubrzo se u njezinoj glavi rađa lik. Ostatak je lak - "googlanje" krojeva, gledanje šivaćih tutorijala ili improviziranje sa zihericama na svoju ruku.

"Odabirem detalje iz određenog doba i dizajniram svoje kostime u tom stilu", kaže Marina. "Tako dobivam smjele kostime bez puno pripreme. Ljubitelji povijesnih uprizorenja sigurno bi mi se smijali."

Gledajući njezine ručno rađene, nevjerojatno detaljne haljine, teško je zamisliti da ova samouka dizajnerica/model nikad nije bila pa makar na tečaju šivanja. Marina je cijeli život radila u građevinskoj tvrtki za gradnju metroa.

A opet, Marina je u umjetničkim krugovima postala zvijezda, poznata po stvaranju živopisnih, dramatičnih likova koji izgledaju kao da su došli iz bajke. Marina priznaje da je "u cvijetu mladosti" glumila u pantomimičarskom kazalištu čak tri godine, tako da joj umjetnički svijet nije bio potpuna nepoznanica. Sada joj to umijeće pomaže da oživi brojne likove.

Nakon pet godina u ovom hobiju, Marina je lokalna cosplay ikona - iako sama to ne bi rekla. Unatoč uspjehu, za svoju "karijeru" nema velikih planova - za nju se sve vrti oko radosti procesa, uzbuđenja koje maskiranje nosi, kreativnog nagona. "Tako se zabavljam u mirovini", rekla je za KP.

Osim toga, objašnjava Marina, ona je zauzeta baka petero unučadi, tako da nema puno vremena za skitnju šumom u maštovitoj odjeći. Njezina obitelj, međutim, u potpunosti podržava njezinu strast. Kćeri i unuci često joj se pridružuju na snimanjima, a Marinin muž pomaže oko nošenja opreme.

"Imam 57 godina i to je divno. Starost je divna. Ako ništa drugo, to znači da ste živjeli dovoljno dugo da ste je doživjeli", filozofira Marina. No ako postoji jedna stvar koju ova živahna ruska baka dokazuje, to je da umjetnost i kreativnost ne poznaju godine.