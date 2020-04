Marta Zubovič: “Za cijelu Moskvu je na snazi obavezna kućna karantena”

Popričali smo s Hrvaticom Martom Zubović koja studira u Moskvi i saznali kakva je tamo trenutno situacija.

Marta Zubović: S obzirom da se i u Rusiji situacija s koronavirusom nažalost pogoršala, trenutno sam u kućnoj karanteni, kao i većina Moskovljana. Sve svoje obaveze vezane uz studij i posao obavljam preko interneta

Izlaziš li, i ako da, gdje?

MZ: Izađem svakih nekoliko dana do trgovine. Šetnje ili bilo kakvo neosnovano kretanje ili zadržavanje na javnim površinama je zabranjeno, za cijelu Moskvu je na snazi obavezna kućna karantena. Smijemo samo izaći do najbližeg dućana ili ljekarne, iznijeti smeće, prošetati psa u radijusu 100 m od zgrade. Za one koji moraju na posao uveli su propusnice.

Marta Zubović Privatna arhiva Privatna arhiva

Koje se nove tehnologije koriste zbog korone?

MZ: Prije nekoliko dana uvedene su elektronske propusnice u obliku QR koda za one koji rade i moraju koristiti javni prijevoz ili osobni automobil. Kako biste dobili propusnicu, morate ispuniti online obrazac, i u slučaju da vas na ulici zaustavi policija, pokazati taj kod. To za sada vrijedi samo za prijevoz, postoji mogućnost da se nešto slično uvede i za kretanje pješice, no nadam se da će se situacija uskoro smiriti i da do toga neće doći.

Sve vozače kontroliraju na svim ulazima u grad. Neke taksi aplikacije uvele su mogućnost naručivanja i dostave hrane, vode, itd.

Kakva je situacija s dostavom?

MZ: Dostava za sada funkcionira normalno, sve što sam naručila, dobila sam isti dan ili idući dan. Dostavljači nose maske i rukavice. Mnoge trgovine uvele su besplatnu i beskontaktnu dostavu, tj., nakon prethodnog dogovora, dostavljač vam ostavi paket ispred ulaznih vrata.