Moskva uvodi privremene propusnice za vozače i građane koji putuju na posao za vrijeme pandemije

Zašto je Moskovljanima potrebna propusnica?

Od 15. travnja svi koji namjeravaju putovati na posao u Moskvu ili u Moskovsku oblast morat će podnijeti zahtjev za izdavanje propusnice. Nova mjera uključuje sve vrste privatnog i javnog prijevoza: automobile, motocikle, taksije, metroe, prigradske vlakove, pa čak i bicikle i skutere.

Tko može podnijeti zahtjev za propusnicu?

Svi koji trenutno borave u Moskvi moći će podnijeti zahtjev za izdavanje propusnice ukoliko to bude potrebno. Propusnice su dostupne svima koji borave u Moskvi i nisu ograničene samo na ruske državljane. Stranci, izbjeglice i druge kategorije ljudi mogu podnijeti zahtjev za izdavanje propusnice pomoću identifikacijskog dokumenta koji imaju, čak i ako to nije putovnica.

Koji su opravdani razlozi za podnošenje zahtjeva za propusnicu?

Postoje tri mogućnosti: propusnica za one koji još uvijek moraju putovati na posao i s posla; propusnica za one koji trebaju posjetiti medicinsku organizaciju (na primjer, bolnicu) i propusnica za one koji trebaju putovati iz nekih drugih razloga.

Kirill Kalinnikov/Sputnik Kirill Kalinnikov/Sputnik

Vlasti nisu odobrile poseban popis slučajeva kada je osobi dozvoljeno putovati unutar grada iz drugih razloga; stoga opravdanost svakog pojedinog putovanja ovisi o razboritosti putnika. Istovremeno, vlasti mogu odbiti izdati propusnicu ili ispitati valjanost dostavljenih podataka.

Oni koji namjeravaju putovati na posao dobit će propusnicu koja vrijedi do posljednjeg dana travnja. Ostali će dobiti propusnice koje vrijede jedan dan. Propusnice za osobe koje namjeravaju putovati iz osobnih razloga ograničene su na dvije tjedno.

Kako se propusnice izdaju?

Moskovske su vlasti najavile tri načina za podnošenje zahtjeva za izdavanje propusnice:

1) Na službenoj stranici gradonačelnika Moskve (nije potrebna prijava);

Iako su neki korisnici u početku prijavljivali probleme s pristupom stranici, sustav je u vrijeme pisanja ovog teksta radio besprijekorno.

2) Telefonom: +7 (495) 777-77-77;

3) Ili slanjem SMS poruke u zadanom formatu na 7377.

Za propusnicu se moguće prijaviti unaprijed, počevši od 13. travnja.

Kako izgleda propusnica?

Propusnica sadrži kombinaciju digitalnog koda i QR koda.

Prve četiri znamenke digitalnog koda označuju datum isteka propusnice. Ostatak znamenki se koristi za identifikaciju svakog korisnika. QR kod sadrži podatke koje je podnositelj zahtjeva unio prilikom prijave i koje prometna policija može koristiti za provjeru stvarne rute prema najavljenim planovima.

Osoba koja putuje mora sa sobom imati propusnicu u tiskanom ili digitalnom obliku.

Postoji li netko tko je od toga izuzet?

Da, djeca mlađa od 14 godina, ako su pratnja odrasle osobe. Također, pripadnici vojske, vladini dužnosnici i državni službenici, suci, odvjetnici i njihovi pripravnici, novinari i privatni zaštitari mogu putovati unutar grada bez predaje zahtjeva za izdavanje propusnice. Umjesto toga moraju imati odgovarajući radni identifikacijski dokument.

Je li propusnica potrebna za odlazak u lokalnu trgovinu ili ljekarnu?

Ne. Novi se sustav odnosi samo na privatni i javni prijevoz. Posjet lokalnoj trgovini ili ljekarni pješice ne zahtijeva propusnicu. Ljudima se preporučuje da odaberu trgovine najbliže mjestu njihova boravka.

Može li osoba napustiti Moskvu i putovati u Moskovsku oblast i natrag?

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Da, dozvoljeno je napustiti grad i putovati u i iz Moskovske oblasti. Propusnice izdane u Moskvi i u Moskovskoj oblasti međusobno se ne isključuju. Međutim, kako biste se prijavili za propusnicu u Moskovskoj oblasti, morat ćete preuzeti aplikaciju (telefonom ili SMS-om), dok oni koji podnose zahtjev u Moskvi mogu propusnicu zatražiti putem interneta bez prijave (ili se prijaviti telefonom ili SMS-om).

Kako će funkcionirati sustav propusnica?

Policija će provjeravati rute vozača u skladu s navedenim podacima o njihovim putovanjima. Taksisti će morati provjeravati imaju li njihovi klijenti propusnice.

Što će se dogoditi ako se netko vozi ili putuje bez propusnice?

Za vožnju ili putovanje bez valjane propusnice putnici u javnom prijevozu mogu dobiti upozorenje ili novčanu kaznu u iznosu od 1000 do 30 000 rubalja (otprilike 14 do 400 dolara), a vozači koji koriste vlastita vozila kaznu od 5000 rubalja (oko 68 dolara). Ponovni prekršitelji će biti kažnjeni novčanom kaznom od 15 000 do 50 000 rubalja (otprilike 204 do 680 dolara).