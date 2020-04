Kuhari u Bergamu pripremili Rusima nešto što ne sliči na boršč, ali zato je napravljeno od srca

Talijanski kuhari su pripremili jelo po ruskom receptu kako bi se ruski liječnici mogli osjećati kao kod kuće, prenosi agencija TASS.



Ruski virolog, Aleksandar Semjonov je na svojoj stranici na Facebooku objavio fotografiju iz lokalnog restorana.



Jelo je servirano zajedno s natpisom "oprostite, ovo nam je prvi put", jer su kuhari prvi put u životu pripremili boršč.



Kako je rekao Semjonov, talijanski kuhar nije mogao proniknuti u tajne pravog boršča.



"Mogu vam reći da je to bila obično varivo od cikle. Najobičnije varivo od cikle i to je cikla isjeckana na kockice. Ne može svaki Giovanni dokuhati boršč do sredine" [aluzija na Gogoljevu frazu: "Ne može svaka ptica doletjeti do sredine Dnjepra" – prim. prev.], napisao je ruski liječnik.



On je precizirao da je to bilo "varivo od cikle, kupusa i krumpira u mesnom temeljcu". Virolog je naglasio da je varivo za cijelu rusku ekipu bilo "mali praznik s velikim iznenađenjem".



Prema podacima Ministarstva obrane Rusije, ruski vojni stručnjaci su 1. travnja izvršili potpunu dezinfekciju u tri doma za umirovljenike.