Kakvu medicinsku opremu je Rusija poslala Americi?

U zračnoj luci "JFK" u New Yorku jučer je istovaren ruski vojni zrakoplov An-124 s respiratorima i sredstvima za individualnu zaštitu za zaposlene u medicinskim ustanovama SAD-a.



Kako javljaju mediji, zrakoplov je brzo istovaren bez tipičnih birokratskih carinskih procedura. Teret iz Moskve je pregledan brzo bez otvaranja paketa. Također nije bilo birokratskih komplikacija veznih uz dokumente članova posade zrakoplova.



Na aerodromu "JFK" iz Moskve je dočekao prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri UN-u, Dmitrij Poljanski s grupom diplomata. Prema njegovim riječima, humanitarnu pomoć uglavnom čine oprema i sredstava za osobnu zaštitu, kojih nedostaje liječnicima u New Yorku.

Ministarstvo obrane Ruske Federacije/Sputnik Ministarstvo obrane Ruske Federacije/Sputnik

"U New Yorku je zaista vrlo teška situacija, čini mi se da se ovdje svaka maska i svako sredstvo za zaštitu cijeni", rekao je zamjenik ruskog stalnog predstavnika pri UN-u za ruske medije.



Prema riječima glasnogovornika predsjednika Rusije, Dmitrija Peskova, ruski predsjednik je nudeći Americi pomoć, računao da će u slučaju krize s koronavirusom u Rusiji američka strana također pomoći Rusiji.



"Kada američki proizvođači medicinske opreme i materijala razrade posao, oni će također u slučaju potrebe moći nam uzvratiti pomoć", rekao je glasnogovornik Vladimira Putina.



Kako je istaknula glasnogovornica State Departmenta, Morgan Ortagus, obje zemlje su u prošlosti jedna drugoj pružale humanitarnu pomoć u doba krize i bez sumnje će to činiti i ubuduće.

Što će Americi ruska oprema?

"Amerika zaista ima jednu od najrazvijenih medicinskih industrija što se tiče skupih usluga i liječenju kompliciranih slučajeva na individualnoj razini. Ali u situaciji s koronavirusom radi se o spremnosti sustava za relativno jednostavnu, ali masovnu zarazu i o liječenju velikog broja stanovnika. Ispostavlja se da su zemlje koje su slabije razvijene po pitanju visoke medicine bolje pripremljene za riješavanje ovih problema", izjavio je za Russia Beyond glavni urednik časopisa "Rusija u globalnoj politici", Fjodor Lukjanov.



Kako je on istaknuo, SAD se suočio upravo s problemom liječenja pandemije, za koji sustav nije bio pripremljen. Zato su morali kupovati neophodnu opremu iz inozemstva. I to baš kupovati, a ne pregovarati o nekim političkim povlasticama za treće zemlje.



"Tokom Drugog svjetskog rata SAD je Sovjetskom Savezu pružao ekonomsku pomoć na osnovu Zakona o zajmu i najmu. Sve nas je koštalo novca. Sada mi pružamo pomoć SAD-u i to za novac. Ni o kakvim političkim povlasticama niti o ukidanju sankcija ne može biti ni govora", dodao je Lukjanov.