Hrvatica u Moskvi: "Rusi još uvijek ne paničare"

Da li je panika oko virusa? Kako se ljudi ponašaju?

Medicinskih maski nema u ljekarnama još od početka veljače, a zadnjih dana smo svjedočili i masovnim pohodima u neke supermarkete. Bez obzira na sve, ja osobno ne osjetim neku veliku paniku među ljudima i nisam uživo vidjela nikakvu nestašicu namirnica, ali svakako treba biti na oprezu i privremeno smanjiti društvene kontakte.

Koje su mjere opreza?

Škole i sveučilišta su prešli na online nastavu, na mjesec otkazana su masovna okupljanja, koncerti, predstave, sportska natjecanja itd., te su zabranjeni posjeti u bolnicama. Metro još uvijek normalno radi, ali ga pojačano dezinficiraju i blagajnice nose maske i rukavice, a u autobusima je ukinuto plaćanje gotovinom. Strancima je zabranjen ulaz u državu do 1. svibnja, a svi oni koji su nedavno boravili u Europi ili drugim zemljama moraju biti dva tjedna u kućnoj izolaciji. Međutim, Rusija je dosta brzo nakon izbijanja epidemije zatvorila granice s Kinom i Iranom, tako da je i to usporilo širenje zaraze.

Da li se dobro možeš sporazumijeti s Rusima, ima li razlika u mentalitetu?

Sporazumijevam se bez ikakvih problema, a i mentalitet nam je poprilično sličan. Rusi su jako dobri domaćini, nema šanse da će vas netko pozvati doma samo „na kavu“, ili, u ruskom slučaju, na čaj. To je uvijek prava gozba i srdačno druženje. Velikog su srca i uvijek spremni pomoći. Ipak, život u Moskvi je jako užurban, Rusi rade od jutra do mraka bez prekida, mislim da je kod nas ipak malo opušteniji tempo. Stekla sam dojam i da su dosta tradicionalniji od nas Hrvata. Jedina stvar koja je ovdje jako stresna i spora je birokracija i sređivanje papira, a često se zna dogoditi da su „tete na šalterima“ jako odriješite i neljubazne, tako da s time treba imati strpljenja.

Da li se trenutno putuje unutar Rusije?



Trenutno zbog koronavirusa nisu uvedena nikakva ograničenja za putovanja unutar zemlje. Bila sam u Sankt Peterburgu, Kazanju, Sočiju i Krasnoj Poljani, odnosno na skijalištu Roza Khutor, i kao što sam već spomenula, godinu dana živjela sam u Kalinjingradu, ruskoj enklavi na Baltiku.

Soči, Rusija Privatna arhiva Privatna arhiva

Svaki od tih dijelova ima svoju čar. Meni osobno Kalinjingrad zauzima posebno mjesto u srcu, to je ipak bio moj prvi „pravi“ kontakt sa Rusijom, kada sam već znala jezik i bila bolje upoznata s Rusima i ruskom kulturom, premda su me svi „upozoravali“ da to zapravo i nije prava Rusija, s obzirom da je regija kroz povijest bila pod jakim njemačkim i srednjeeuropskim utjecajem. To se vidi i na arhitekturi, Kalinjingrad je ipak po tom pitanju sličniji nekim gradovima srednje Europe, kao što su npr. Gdanjsk ili Wroclaw. Kalinjingradska oblast je izuzetno zanimljiva i po prirodnim ljepotama, Baltičkom moru i Kurskoj prevlaci. U svakom slučaju, atmosfera i štih su poprilično drukčiji nego u ostatku Rusije, tako da je svakako preporučujem kao destinaciju. Sankt Peterburg je, naravno, uz Moskvu najpopularniji i po mnogima, najljepši. To legendarno „rivalstvo“ između dva grada se možda najbolje vidi po ljudima – ili si „tim Piter“, ili si „tim Moskva“, nema sredine. Bez obzira na svu prekrasnu arhitekturu u Sankt Peterburgu i atmosferu iz ruskih klasika, moram priznati da je meni Moskva ipak draža! Ali, to je u potpunosti individualno. Roza Khutor me oduševila prekrasnom prirodom i izvrsnim skijalištima. Velika mi je želja i plan za budućnost posjet Kamčatki i putovanje Transsibirskom željeznicom, da još bolje upoznam ovu prekrasnu i nevjerojatnu zemlju koja je sada moj dom.