Putin objasnio zašto se ne slaže da ga zovu "car"

Predsjednik ruske države je u intervjuu za TASS u okviru projekta "20 pitanja Vladimiru Putinu" objasnio da takva tvrdnja "ne odgovara stvarnosti", jer on radi svakog dana, a ne caruje.

Po mišljenju ruskog predsjednika, "car je onaj koji sjedi, gleda odozgo i kaže: 'naredit ću i tamo će se nešto napraviti', a on se pritom samo šeta s krunom i gleda".

Putin je priznao da mu čak "nije ni palo na pamet" da bi tako dugo mogao ostati na vlasti.

"Nisam uopće mislio da su se ovdje naći. To mi nije ni padalo na pamet i nikako nisam to mogao pomisliti", rekao je.

Što se tiče mogućnosti da u nekom trenutku "izađe iz utrke", prema predsjednikovim riječima, on ima osjećaj odgovornosti za ono "što se događa, kako se događa i što će se događati".

Putin je dodao da 2008. godine nije znao da će se četiri godine kasnije vratiti na mjesto predsjednika, ali da nije odbacivao takvu mogućnost. Komentirajući šalu humorista, Maksima Galkina, koji je rekao da Putin nije prezime, nego funkcija, ruski predsjednik je rekao: "Čovjek koji nema nikakvu funkciju može se šaliti kako hoće. I njegove šale su potrebne."

Vladimir Putin je također izjavio da smatra da je mišljenje i raspoloženje običnih građana Rusije najpouzdaniji izvor informacija: "Kada razgovaram s ljudima, kada imam direktan kontakt, čak i na kratko, čini mi se da osjećam raspoloženje ljudi (...) Taj osjećaj kod mene nije otupio, nisam ga zaboravio i to mi je zapravo vrlo važno. Vjerujem: ljudi su vrlo iskreni, razumni i otvoreni".

Objasnio je kako "običan čovjek govori ono što misli" i "misli ono što govori".

"I on se ne obazire na to šta će reći rukovodstvo. On govori kritično i govori iz duše što mu se sviđa ili što mu se ne sviđa", istaknup je predsjednik.