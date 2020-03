Kako se život u Moskvi promijenio zbog koronavirusa?

U jednom je danu, 16. ožujka, broj zaraženih koronavirusom u Rusiji porastao za 30 osoba - sa 63 na 93 osobe, izjavila je u ponedjeljak potpredsjednica Vlade Ruske Federacije Tatjana Golikova, šefica operativnog stožera za borbu protiv koronavirusne bolesti COVID-19. Prema Yandexovoj karti koja prati širenje bolesti, 53 se pacijenta nalaze u Moskvi i Moskovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin uveo je nova ograničenja za Moskovljane, a život nekih od njih dramatično se promijenio.

Rad i učenje kod kuće i mjerenje temperature u uredima

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naložio je svim poslodavcima u Moskvi da od 16. ožujka 2020. mjere temperaturu zaposlenih i udalje iz ureda sve one s povišenom temperaturom, navodi se u nalogu koji je izdao ured gradonačelnika. Sve moskovske škole su privremeno zatvorene, a studenti Moskovskog državnog sveučilišta i ostalih moskovskih fakulteta privremeno studiraju na daljinu.

Meuđutim, neke su tvrtke i ranije svojim zaposlenicima omogućile rad na daljinu.

"Još su nam 13. ožujka rekli da će rad u uredu obustaviti na najmanje dva do tri mjeseca dok se situacija ne smiri. U početku su svi bili sretni, no sada je situacija zastrašujuća", rekla je jedna od zaposlenica novinske agencije TASS za Russia Beyond.

13. ožujka. Crveni trg Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

I ruska je internetska kompanija Mail.ru Group uvela rad na daljinu za većinu zaposlenika, priopćila je press-služba kompanije.

"Kolege će nastaviti raditi na daljinu barem do 31. ožujka. Ured će i dalje raditi za one koji svoje zadaće ne mogu obavljati izdaleka, no zatvorit ćemo kantinu, restoran i teretanu", navodi se u priopćenju kompanije Mail.ru. Kompanija će za zaposlenike koji i dalje rade u uredu osigurati kupone za vožnju taksijem do i iz ureda.

Anna Ustinova, dopisnica izdanja Comnews.ru, radi na daljinu od siječnja, no svejedno mora osobno prisustvovati konferencijama za novinare.

Infracrveni termometri za beskontaktno mjerenje temperature Moskva Agency Moskva Agency

"Generalno pokušavam izbjegavati javni prijevoz - hodam koliko god je moguće. Što se tiče masovnih događanja, sudjelujem samo na tiskovnim konferencijama koje ne uključuju velike gužve, a u pravilu su tamo dostupni sapuni i dezinfekcijska sredstva", kaže novinarka.

Aleksandar, 29-godišnji analitičar u jednoj državnoj tvrtki, probudio se 16. ožujka s curenjem iz nosa i povišenom temperaturom, no u uredu nije naišao ni na kakve preventivne mjere.

"U uredu me nisu ni pogledali, nisu mi izmjerili temperaturu, rekli su mi da radim. Kažu da se kod rada na daljinu smanjuje radna produktivnost. Sutra ću uzeti bolovanje - zdravlje je važnije", kaže Aleksandar.

Prazne police u supermarketima i sve veća potražnja za uslugama dostave namirnica na kućnu adresu

Moskovljani su počeli u hipermarketima masovno kupovati sol, šećer, žitarice i higijenske proizvode. Police u nekim moskovskim trgovinama izgledaju ovako:

"Bilo je dosta toaletnog papira, ostalo je i nešto antiseptičkog gela za ruke, no konzerviranog mesa i žitarica praktički više nema! U 'Auchanu' je sinoć bila ista situacija! Konzervirana hrana također brzo nestaje! Prijatelji, pripremite se, čuvajte se!", napisao je jedan od kupaca na Instagramu.

Ministarstvo industrije i trgovine Rusije priopćilo je da su police prazne zbog toga što zaposlenici nemaju dovoljno vremena da ih popune, a sami su trgovački lanci već povećali narudžbe od dobavljača, tako da nema razloga očekivati deficit proizvoda.

U isto su vrijeme mnogi Moskovljani potpuno prestali ići u trgovine i prešli na dostavu namirnica na kućnu adresu.

Prazne police u supermarketima Aleksandar Rjumin/TASS Aleksandar Rjumin/TASS

"Danas mi je, primjerice, u ponedjeljak, od Ozona stigao paket sa žitaricama, dostavljač ga je samo ostavio kod vrata, pozvonio i otišao. Takva beskontaktna dostava mi savršeno odgovara", kaže Natalija, 24-godišnja stanovnica Moskve.

Moskovljanka Irina Sablinska također preferira dostavu na kućnu adresu.

"U tjedan dana potrošim jedan antiseptik. Zadnji koji sam imala sam potrošila, a novi nemam gdje kupiti, u trgovinama i ljekarnama ga nema. Morala sam ga naručiti online", kaže Sablinska.

Samoizolacija umjesto liječenja i nova bolnica za zaražene

25-godišnja Tatjana Morozova iz Moskve probudila se 16. ožujka s kašljem i curenjem iz nosa. Htjela je nazvati liječnika i testirati se na koronavirus - za svaki slučaj - no nije uspjela stupiti u kontakt s najbližom klinikom - jednostavno se nitko nije javljao na telefon. Internetska stranica zdravstvene zaštite, na kojoj ste se mogli prijaviti za pregled putem interneta, nije radila, a svi su operateri na dežurnoj liniji bili zauzeti. Tatjana je tek nekoliko sati kasnije, kada joj se temperatura već popela na 38,5 stupnjeva, uspjela dobiti liječnika.

"Poslušao mi je pluća, pregledao grlo, pitao jesam li u posljednjih nekoliko tjedana bila u kontaktu sa strancima, jesam li bila u inozemstvu. Prepisao mi je aspirin i paracetamol i rekao da pijem više vode, no nije me htio testirati ni na što", žali se djevojka.

Zaposlenica sa zaštitnom maskom čisti i dezinficira vlak u Moskovskom metrou Reuters Reuters

Istog je dana gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naložio medicinskim ustanovama da sve pacijente s respiratornim simptomima testiraju na koronavirus.

"Svaki novi slučaj zahtijeva hospitalizaciju ne samo bolesne osobe, nego i svih koji su s njom bili u kontaktu, ukoliko pokažu i najmanje znakove akutne respiratorne virusne infekcije", napisao je Sobjanin na svom blogu.

Uz to, u Moskvi je odabrano mjesto za izgradnju nove bolnice za zaražene koronavirusom. Osim toga, stanovnicima Moskve koji su nedavno stigli iz Europe i članovima njihovih obitelji naložena je kućna samoizolacija.

Zabava je zabranjena

Gradonačelnik Moskve je zabranio bilo kakva društvena događanja s više od 50 ljudi do 10. travnja.

Nekoliko je dana prije toga zatvaranje najavio moskovski muzej "Garaž". Ministarstvo kulture je zabranilo posjećivanje knjižnica širom Rusije, izvijestila je agencija RIA Novosti.

Kazališta Jevgenij Vahtangov i Sovremennik najavila su otkazivanje predstava od 17. ožujka do 10. travnja. Židovski muzej, Muzej ruskog impresionizma i Povijesni muzej Gulaga nastavit će s radom, no otkazuju sva događanja, izvijestio je list Vedomosti.

Kako bi zabavili Ruse u samoizolaciji, ruska su internetska kina omogućila besplatan pristup filmovima i serijama. Konferencije i predavanja Državnog muzeja likovne umjetnosti A. S. Puškina prenosit će se u online formatu, izvijestio je RG, pozivajući se na muzej. Muzej Puškina, Ermitaž i Ruski muzej u Sankt-Peterburgu također nude virtualne obilaske.

Prazne tribine na utakmici 22. kola Ruske Premijer lige Aleksej Filippov/Sputnik Aleksej Filippov/Sputnik

Još uvijek nije poznato hoće li se u Moskvi zatvoriti druga mjesta okupljanja - kina, restorani, barovi i trgovački centri. Aleksej, 18-godišnji student iz Moskve, nema se namjeru odreći posjeta kafićima vikendom.

"Ne možete ljude lišiti njihove posljednje radosti, u suprotnom neće umrijeti od koronavirusa, nego od dosade", kaže Aleksej.

Drugi su Moskovljani odavno spremni za potpunu samoizolaciju.

"Već dva tjedna pokušavam ne izlaziti iz kuće", kaže Natalija, zaposlenica Ruskih željeznica. "Opskrbila sam se hranom, kupila sam zaštitnu masku. Koga briga za klubove, bolje je pričekati. Sve će biti u redu. Nadam se."