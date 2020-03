Elastični debeljko iz spota ruske grupe Little Big za "Euroviziju" oduševio svijet

"To je tako karizmatično", citira RIA Novosti jedan od komentara na kanalu wiwibloggs.

Autor kanala FrenchBaguette također je visoko ocijenio pjesmu grupe, kao i samog Krasilova.

Strani glazbeni mediji spot grupe Little Big za pjesmu Uno nazivaju "potpuno luđačkim". "U njemu se čak pojavljuje 'ples u krilu' koji prati spot i on je, iskreno, urnebesan", piše portal The Line of Best Fit.

Rusiju će na "Euroviziji" u Nizozemskoj predstavljati poznata ruska grupa Little Big s pjesmom Uno.