Više neće biti čuvenih ruskih zima: Globalno zagrijavanje u Rusiji izraženije nego u ostatku svijeta

Russia Beyond

Komsomoljska pravda/Global Look Press

Prosječan rast temperature zraka na prostoru Rusije na godišnjoj razini, u razdoblju od 1976. do 2019. godine, iznosio je 0,47 stupnjeva svakih deset godina. Dakle, riječ je o 2,5 puta bržem rastu u odnosu na porast temperature na globalnoj razini u istom razdoblju (0,18 stupnjeva svakih deset godina), navodi se u izvještaju meteorološke službe o specifičnostima klime u Rusiji u 2019. godini.

Po riječima rukovoditelja Rosgidrometa Igora Šumakova, na prostoru Rusije, kao i općenito na cijelom našem planetu, zatopljenje se nastavlja. A njegov tempo uvelike premašuje globalne pokazatelje. Temperatura svakog narednog desetljeća od 1980. godine bila je viša od prethodne. Tijekom posljednjih trideset godina (od 1990. do 2019.) temperatura je na godišnjoj razini u prosjeku rasla za 0,81 stupnjeva ili 2,43 stupnja u 30 godina, prenosi RG.

O zatopljenju govore i činjenica da se ledeni pokrivač na Arktiku ubrzano smanjuje, povećanje debljine sezonski otopljenog sloja permafrosta, kraće prisustvo naslaga snježnog pokrivača i drugi pokazatelji, navodi se u izvještaju. Prema podacima monitoringa plinova s učinkom staklenika u atmosferi koji je proveo Rosgidromet, razina koncentracije ugljičnog dioksida na sjevernim geografskim širinama raste.

Znanstveni rukovoditelj Gidrometcentra Rusije Roman Vilfand upozorio je ranije da je zima 2019./2020. bila najtoplija u Rusiji otkad se vrše meteorološka promatranja. Temperaturni rekord zabilježen u zimu 2015./2016. godine prekoračen je za 1,3 stupnja.

Prošla godina u Rusiji jest bila topla, ali ne i najtoplija, pa je tako na ljestvici od 1936. godine do danas 2019. zauzela četvrto mjesto. Tijekom cijele godine uočavane su klimatske anomalije, pa je tako proljeće bilo vrlo toplo s prosječnom temperaturom od 2,8 stupnjeva višom od standardne. U lipnju su rekordno visoke temperature izmjerene na jugu europskog dijela Rusije, na sjevernom Kavkazu bilo je toplije za 4,26 stupnja u odnosu na prosječne vrijednosti, a u Južnom federalnom okrugu za 4,29 stupnjeva. Zajedno s ozbiljnim deficitom padalina (svega 46 posto u odnosu na prosječne) to je dovelo do suša.