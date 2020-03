Kako se Rusija nosi s koronavirusom?

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je zarazu koronavirusom službeno proglasila globalnom pandemijom. Trenutno je u svijetu preko 127 tisuća zaraženih, a taj broj raste. Koje se mjere u Rusiji poduzimaju kako bi se zaustavilo širenje virusa?

Koliko je ljudi zaraženo u Rusiji?

Ruska medicinska stručnjakinja provjerava putnike koji dolaze iz Italije unutar zrakoplova na aerodromu Šeremetjevo, Moskva, 8. ožujka 2020. godine. AP AP

Prema službenim podacima, u Rusiji su 12. ožujka registrirana 34 slučaja koronavirusa: polovica u Moskvi, a ostali u Kazanju, Nižnjem Novgorodu, Kalinjingradskoj, Lipeckoj i Belgorodskoj oblasti). Među njima su dva kineska državljana i jedan Talijan. Do sada su se oporavile tri osobe (i nije bilo smrtnih slučajeva), no samo se u Moskvi 5000 ljudi pomno promatra. To su Rusi koji su posjetili zemlje pogođene virusom, kao i oni koji su nakon njihova povratka s njima kontaktirali.

Ruski premijer Mihail Mišustin je 12. ožujka rekao da je "prijetnja širenja infekcije u našoj zemlji minimizirana" zahvaljujući pravovremeno poduzetim mjerama.

Nije dobar trenutak za odmor u inozemstvu

U zračnoj luci. Moskva Agency Moskva Agency

Rusija je bila jedna od prvih zemalja na svijetu koja je ograničila redovite letove do Kine. U veljači su Ruse počeli posebnim letovima evakuirati iz Wuhana i drugih kineskih gradova.

Broj letova za Kinu, Južnu Koreju i Iran drastično se smanjio: Aeroflotov raspored uključuje svakodnevne letove samo za Peking, Šangaj i Seul, kao i letove za Teheran jednom tjedno. Ostale su zrakoplovne kompanije privremeno obustavile letove u ove zemlje. Od 13. ožujka uvedena su ograničenja za letove u Njemačku, Italiju, Španjolsku i Francusku, osim Rima, Berlina, Münchena, Frankfurta, Pariza, Madrida i Barcelone. Letovi u ove gradove vršit će samo s terminala F Zračne luke Šeremetjevo.

Obuka za evakuaciju putnika kod kojih se sumnja na koronavirus, aerodrom u Čeljabinsku, 5. veljače 2020. Nail fattakhov/TASS Nail fattakhov/TASS

Ruske su željeznice obustavile vlakove do Nice (Francuska), Pekinga (Kina), Ulaanbaatara (Mongolija) i Tumangana (Sjeverna Koreja), no vlakovi do Berlina i Pariza još uvijek voze.

Ruski zračni prijevoznici su najavili da će u narednim danima organizirati charter letove kako bi strane državljane koji se sada nalaze u Rusiji, kao i Ruse koji su trenutno u inozemstvu, vratili u njihove domovine. Redovne se karte mogu zamijeniti za druge datume i odredišta.

Strani turisti otkazuju putovanja

Crveni trg 10. ožujka 2020. godine. Getty Images Getty Images

Receptivni turizam u Rusiji također je suočen s krizom. Rusija od 13. ožujka prestaje izdavati turističke vize talijanskim građanima. Ranije je prekinuo izdavanje turističkih viza Kini i Iranu.

Budući turisti također ostaju kod kuće. Prema Udruzi turističkih operatera Rusije, vrijednost otkazanih tura od ožujka do svibnja iznosi više od 500 milijuna rubalja (oko 7 milijuna dolara), a stranci su i prestali s rezervacijama za ljetni odmor u Rusiji.

Zabrana događanja s više od 5000 ljudi

Hitna pomoć u Moskovskoj oblasti. Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Zbog koronavirusa je otkazan Sanktpeterburški ekonomski forum u lipnju, dok Moskva zabranjuje sva događanja s više od 5000 ljudi.

Ipak, za cijelu zemlju nije uvedena totalna karantena: škole, sveučilišta i vrtići otvoreni su i funkcioniraju kao i inače. Do sada su otkazane samo izvannastavne grupne aktivnosti, poput izleta u muzeje i na izložbe, a školarcima treba svakodnevno mjeriti temperaturu. Bolesni se šalju kući.

Mnoge su tvrtke otkazale inozemna poslovna putovanja i uvele dodatne mjere za dezinfekciju ureda. Neki omogućavaju zaposlenicima da rade od kuće. Ruse se podsjeća i da češće peru ruke, da ne diraju lica, pogotovo oči, te da izbjegavaju javni prijevoz za vrijeme špice.

Dezinfekcija nakon karantene Tjumenjskoj oblasti, 21. veljače 2020. Maxim Slutsky/TASS Maxim Slutsky/TASS

Rusi koji se vraćaju iz Kine, Italije, Francuske i drugih zemalja koje su pogođene virusom moraju prijaviti svoje putovanje i ostati kod kuće 14 dana. Službenu liječničku potvrdu o bolesti donijet će kurirom. Radnicima je potvrda potrebna da bi dokazali svom poslodavcu da su zaista bolesni. A ako imaju vrućicu ili kašlju, trebaju pozvati hitnu pomoć. Ako je test na virus pozitivan, osoba će biti poslana u bolnicu za zarazne bolesti.