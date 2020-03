Europski nutricionisti istražili: Što jedu i u kakvoj su formi Putin, Merkel i Trump

Russia Beyond

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Kako se navodi, ruski predsjednik u svojoj 67. godini života u zavidnoj je formi. Tipična Putinova prehrana podrazumijeva nemasno meso, masnu i nemasnu ribu, voće, povrće, žitarice i jaja. Predsjednik se trudi izbjegavati prerađevine, kao i alkohol, no kad se treba nazdraviti, prednost imaju vino ili pivo. Njegov doručak je obično jak, a na izborniku su omlet ili sirova jaja od prepelice, voće i suho voće, kaša od heljde s dodatkom prosa i altajskog meda, dok je večera laka i čine je mliječni ili kiselo-mliječni proizvodi. Dobru formu održava i redovitim bavljenjem sportom, plivanjem, borilačkim vještinama, hokejom i skijanjem.

Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press

Američki predsjednik Donald Trump ima problema s kolesterolom, a indeks tjelesne mase ukazuje na laki oblik pretilosti. Sedamdesetdvogodišnji američki lider vatreni je pobornik brze hrane, u njegovoj prehrani prevladavaju hamburgeri i sendviči s jajima i sirom, slanina i umaci, pržena krilca s pomfritom, pizza, hladni napici i peciva. Predsjednik ne pije alkohol, ali voli Coca-Colu Light s kofeinom i čokoladne šejkove. U mladosti se bavio bejzbolom i nogometom, no sada vodi sjedeći način života.

White House/Globallookpress.com White House/Globallookpress.com

Šezdesetpetogodišnja njemačka kancelarka Angela Merkel voli nordijsko skijanje i pješačenje, no sportom se ne bavi redovito. Merkel u prehrani preferira nacionalnu kuhinju, a to znači kobasice i pire, kao i fondue od sira i pivo, no zato za večeru jede povrće.