Ljepota koja obara s nogu: Ova djevojka je MMA prvakinja u Rusiji!

Daša ima 28 godina, odgaja 4-godišnju kćer. Ona samo izgleda borbeno i nepomirljivo, no zapravo je vrlo dobrodušna i dobronamjerna osoba, uvijek spremna svakome priteći u pomoć.

Nirkova je 2019. godine postala prvakinja Rusije u borbi prsa o prsa, prvakinja Azije i pobjednica Svjetskog kupa. Za postignute rezultate je nagrađena zvanjem Majstora sporta međunarodne klase.

Poslije tako vrtoglavog uspjeha na zanosnu je ljepoticu pažnju obratio Savez mješovitih borilačkih vještina (MMA), gdje joj je predloženo da nastupi u amaterskoj ligi. Sve je završilo pobjedom na Prvenstvu Rusije u MMA-u. Sada je Daša već članica ruske reprezentacije u ovom sportu.

Darja sama trenira borilačke vještine, a ujedno trenira i djecu u rodnom Kiseljovsku. U njezinom sportskom klubu treniraju djeca starija od pet godina. Ima ih ukupno oko dvije stotine. Mnogi su već postigli značajan uspjeh i dobili velike nagrade.

"Došla sam ovamo raditi kao trenerica kada mi je bilo 18 godina. Bilo mi je teško polaznicima postati autoritet. Sada ja za njih nisam više 'Daša iz kluba', nego njihova trenerica Darja Olegovna. To nije bilo lako postići. U prve dvije godine sam pomišljala na to da sve ostavim, no onda su me djeca počela poštovati, bolje smo se razumjeli, pa mi je već bilo lakše. I starija djeca su me počela tretirati kao trenericu. A kada smo krenuli s uigranim radom, stigle su i prve nagrade", ispričala je Nirkova u intervjuu za lokalni list.

Ova ljepotica na Instagramu ima preko tri tisuće pratitelja. Na društvenim mrežama se mogu naći njezine fotografije s legendama borilačkih vještina Nikolajem Valujevom i Fjodorom Jemeljanenkom.

Na svome Instagramu zgodna plavuša voli filozofirati o životu.

"Postoje talentirani ljudi koji ne moraju niti trenirati. Samo dođu i pobijede. Ima takvih. Ja, nažalost, nisam od takvih. Iskreno, ulažem sve svoje snage, bez ostatka. Odričem se mnogih stvari radi treninga i režima prehrane. Snaga karaktera je vrednija od nesvakidašnjeg talenta. Karakter se, za razliku od talenta, ne daje čovjeku prilikom rođenja. On se mora graditi, ciglu po ciglu. Gradi se mislima, opredjeljenjem, hrabrošću i stremljenjem ka cilju. To je moguće samo kada samodisciplina postane stil života. I da, hvala onima koji govore da neću uspjeti i bacaju mi klipove pod noge, od toga ja samo postajem jača... I beskrajno hvala @i_champ_k, onome tko me prati na ovom putu i tko mi bezrezervno prenosi sva svoja sjajna znanja i vještine u sportu, ja to cijenim" - tim tekstom je ruska sportašica popratila jednu poruku.

Darja je u jednom intervjuu ispričala kako je došla na ideju da posveti život borilačkim vještinama, a posebno borbi prsa o prsa.

"Ovdje kod nas u kraju nije bilo drugih varijanti za vježbanje. Nakon remonta su otvorene mnoge sekcije. U školi su nas, učenike, počeli pozivati da dođemo ovamo. I eto, mi smo jednom došli i ostali smo tu do dana današnjeg. Imala sam 13 godina kada sam došla ovamo. Kao da sam ušla u neku obitelj. Naš trener je stvorio takvu atmosferu da smo zavoljeli ovo mjesto, ovu dvoranu i jedni druge. Svaki dan sam žurila ovamo s velikom radošću, iako su mi roditelji to zabranjivali. Svađala sam se s njima samo da bih došla na trening", priznaje lijepa Ruskinja.

"U početku je bilo teško. U dvorani je bilo malo djevojaka. Pažnja je većinom bila posvećena mladićima. Morala sam vježbati usporedo s njima, a nisam željela biti lošija od njih. Posebno je teška bila prva godina, kada smo stjecali formu. Poslije je sve bilo lakše, poslije su se i dječaci ugledali na nas", zaključila je Nirkova.

Želimo Darji da ne skreće sa svoga puta, da napreduje i osvaja nove vrhove. Tko zna, možda ćemo jednoga dana vidjeti pojas prvakinje UFC-a u njezinim rukama, ili u rukama neke njezine učenice!