Putin najbolje zna ima li dvojnika. Evo njegovog odgovora!

Ruski predsjednik se prisjetio kako su mu početkom 2000-ih savjetovali da radi sigurnosti koristi dvojnika, ali se od te ideje odustalo. Putin je to ispričao u okviru projekta agencije TASS "20 pitanja Vladimiru Putinu".

"Ideja se pojavila, no nisam pristao na to", rekao je. "Bilo je to u najtežem razdoblju borbe protiv terorizma." Prema njegovim riječima, početkom 2000-ih su se pojavili prijedlozi da ruskog lidera na događajima u kojima bi se mogao naći u opasnosti zamijeni dvojnik. Putin je, međutim, tu ideju odbacio.

Vladimir Putin i Andrej Vandenko, novinar koji ga je intervjuirao, otkrili su da je upravo pitanje o postojanju dvojnika ruskog predsjednika jedno od najpopularnijih upita o Putinu na internetu. Treba reći da se javnost tim pitanjem bavila i prije 20 godina. Jedna je stanovnica Kostromske oblasti 24. prosinca 2001. tijekom prijenosa uživo postavila Putinu isto pitanje.

Žena je sugerirala da bi dvojnik Putinu mogao biti koristan za održavanje brojnih sastanaka, čak i onih na najvišoj razini. Predsjednik joj je tom prilikom odgovorio da nema dvojnika. Još se jedan takav događaj dogodio u Sočiju u kolovozu 2009. godine, kada su Putin i tadašnji premijer Dmitrij Medvedev odlučili prošetati gradom među mještanima i turistima. Jedna im je žena tada rekla da su dvojnici predsjednika i premijera. "Ne, mi nismo dvojnici, to smo zaista mi", odgovorio joj je Medvedev uz osmijeh.

U kolovozu 2000. je tadašnji šef Federalne službe sigurnosti Ruske Federacije Jevgenij Murov u intervjuu za TASS također rekao da Putin nema dvojnika, nazvavši glasine o tome "tračevima i besmislicama".