Ruski ronilac na dah Aleksej Molčanov upisan u Guinnessovu knjigu rekorda

To je Agenciji gradskih novosti "Moskva" priopćeno u asocijaciji pod nazivom "Federacija ronilaca na dah".

"U Ščolkovskom rajonu Moskovske oblasti oboren je rekord iz Guinnessove knjige u ronjenju na dah ispod leda. Aleksej Molčanov, 14-struki prvak svijeta, nositelj 18 svjetskih rekorda i predsjednik vijeća asocijacije 'Federacija ronilaca na dah', preronio je pod ledom Amerjevskog kamenoloma dolomita 180 metara s monoperajom", rečeno je u priopćenju asocijacije.

Kako je precizirano, ronjenje ispod leda je jedna od najtežih disciplina ronjenja na dah.

Svake godine organizatori obaranja rekorda dobivaju tisuće prijava eminentnih sportaša, ali u cijelom svijetu ima vrlo malo ljudi koji su spremni okušati se upravo u ronjenju ispod leda i radije se odlučuju za discipline u bazenu. Oni to objašnjavaju činjenicom da se priprema većine ronilaca na dah bazira na sustavu legendarne Natalije Molčanove, "kraljice ronjenja na dah", gdje su najvažniji potpuna dekoncentracija pažnje i opuštenost, što je posebno teško postići u hladnoj vodi. "Faktor hladnoće stimulira organizam i ne osigurava potreban efekt, a pored toga je prisutan i psihološki pritisak, jer sportaš nema mogućnost isplivati u svakom trenutku, tj. mora stići do unaprijed pripremljenog mjesta gdje je otvoren led, tako da je to dodatni faktor stresa", objašnjeno je moskovskoj novinskoj agenciji.

Prethodni rekord je pripadao francuskom sportašu Arthuru Guérin-Boëriju, koji je 2017. godine ispod leda preronio 175 metara.