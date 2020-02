Ruski učenik napravio više od 5000 sklekova bez pauze (VIDEO)

Osmogodišnji Andrej Kiseljov svakog dana trenira.

"Vidjeli smo na internetu kako jedan dječak iz Čečenije pravi sklekove (Petogodišnjak iz Čečenije postavio svjetski rekord - napravio 4105 sklekova bez pauze). U šali sam pitao sina hoće li i on tako? A on kaže, hoću. Prvo mu nisam povjerovao, no rekao je i učinio upravo to", govori otac Dmitrij.

Za nešto više od dva sata Andrej je napravio preko 5000 sklekova i to bez pauze! To je novi svjetski rekord za djecu, zasad neslužben, no sve je snimljeno kamerom te se čeka priznanje povjerenstva Guinnessove knjige rekorda.

Na pitanje bi li mogao učiniti još toliko sklekova, Andrej govori da bi napravio još sigurno tisuću.

On je, inače, dijete iz doma, usvojen kada je imao šest godina, a njegovi su roditelji odmah primijetili da je vrlo snažan. Bilo je jasno da se treba baviti sportom, kaže otac.

Andrej trenira sportsku gimnastiku i mašta o tome da jednom postane olimpijski prvak.