Fjodor Jemeljanenko nahvalio i iskritizirao Nurmagomedova

"Habib je pronašao stil borbe koji mu donosi uspjeh. On je moćan jer je prvak UFC-a i odlično koristi svoje prednosti", citira Fjodorove riječi agencija TASS. "No trebao bi, naravno, popuniti detalje koji mu nedostaju u tehnici, jer u njoj ima praznina. To su udarci rukama i nogama. Sve ostalo je kod njega u redu. On ima vremena da savlada te tehnike i bude još bolji."

Jemeljanenko smatra da nije umjesno uspoređivati njegov i Habibov doprinos mješovitim borilačkim vještinama, jer su u pitanju različite kategorije i epohe.