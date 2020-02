Što drugi narodi misle o Rusima

Nemoj se šaliti s Rusima

"Rusi, to su neki jeb..o opasni momci. Bio bi red da se ljepše izrazim, ali onda neću biti tako precizan. Mi u Americi također imamo okorjele momke, ali u cjelini u usporedbi s Rusima mi smo slabići." (Joe Taylor)

"Rusi su kod nas 战斗民族, što znači 'ratnici, borci'. Bez obzira na razlog, oni se uvijek moraju boriti." (Bo Sun)

"Za većinu Kineza Rus je vojnik koji piše poeziju." (Toestos Hook)

"Od Mongola 1223. nitko nije uspio osvojiti Rusiju. Mnogi su pokušali, ali nitko nije riješio osnovne logističke probleme." (Ryan Jiang)

"Sve je rečeno u holivudskim filmovima." (Halfman Huang, Kina)

Hrana im nije najbolja

"Ja sam Englez oženjen Ruskinjom. Prvo ti Rusi kažu da pojam ruska kuhinja ne postoji, samo hrana koja ide uz votku... i to nije samo šala. Ruska hrana je uglavnom nešto poslije čega se pitaš 'WTF is that?' Primjerice, njihova riblja juha. Ona spada u WTF kategoriju." (Sean Clitheroe)

"Rusi pretjeruju s kuhanjem. Kuhaju hranu do smrti. Ili hrana pliva u maslacu. Ili u majonezi. Okroška, to mrzim. Kvas i jogurt nikako ne idu zajedno." (Naï Damato)

Djevojke su im lijepe, momci ne baš

"Bio sam začuđen da vidim parove oko 40 ili 50 godina s ugojenim muškarcima i ženama koje su zgodne kao Halle Berry. Čak i kod mlađih parova u oči upadaju nikakvi muškarci i djevojke koje izgledaju kao supermodeli." (Ryo Yoko, Japan)

"Ja sam Britanac. Moja je djevojka pola Ruskinja, pola Ukrajinka. Ona je, naravno, lijepa. Upoznali smo se na popularnoj stranici za traženje partnera. Kad sam je prvi put ugledao, pomislio sam, ovo je previše za mene, ova djevojka sigurno ne traži mene. A zatim je došla do mene, stala i shvatio sam da sam upravo s njom dogovorio sastanak." (Andrew McLeish)

Rusima nije svejedno što o njima misle

"Rusi su me često pitali što o njima misle u inozemstvu. To je jedina zemlja na svijetu gdje se tako stalno zanimaju za to što drugi misle. Mislim da to mnogo govori o ljudima." (Amanda Tran, Australija)

Mnogo su patili i mnogo su postigli

"To je narod koji je puno patio (sjetite se Staljina, ogromnih gubitaka u Drugom svjetskom ratu), sve je to ostavilo dubok psihološki trag. Ipak oni su dali svijetu svoju posebnu umjetnost, književnost i želju za životom." (PJ Clarke, SAD)

"Pobijedili ste nas u svemiru. (Ali mi smo vas pobijedili na Mjesecu!)" (Fredrick Wheatley, SAD)

"Učio sam ruski tri godine kao student. Profesor mi je dao rusko ime Tolja. Rusija je zemlja prekrasnog i ponosnog naroda. Ruska je povijest puna čudnih likova i heroja." (Du Shu-Jie)

Rusija je izopćena zemlja

"Uvijek sam volio rusku povijest. Rusija je dio Europe i dio Azije, i ne pripada nigdje. Rusiju nitko nikada nije prihvatio. Čak ni miješanje carske krvi s drugim europskim dinastijama nije pomoglo." (Leonard Wolff, SAD)

Rusi su pravi

"Vi se ne pravite da ste sretni ako niste. Osmjehujete se samo kada to ima smisla. Rusi su tihi, povučeni ljudi. Rusija je prava, a Amerika nije." (Fredrick Wheatley, SAD)

"Narod! Što sam saznao o tom narodu... ne smiju se kao Amerikanci, jer smatraju da je to znak gluposti. I u pravu su!" (Cortney Hollister)

"Za mnoge od nas Rusi su ljudi koji ne traže ništa posebno od života. Potrebne su im osnovne udobnosti, kruh, cigarete, votka, da pošalju djecu u školu, da se pobrinu o starim roditeljima, da zasluže poštovanje i da umru u miru. Nisu agresivni kao što mnogi misle." (Soogun Omoniyi)

A što vi mislite o Rusima?