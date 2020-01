UFC borac Daniel Cormier: "Habib je jedan od najboljih ljudi na Zemlji"

Russia Beyond

Global Look Press

Poznati UFC borac, Amerikanac Daniel Cormier, iznio je svoj stav o ruskom borcu Habibu Nurmagomedovu, prvaku UFC-a u lakoj kategoriji. On je rekao da su njih dvojica prijatelji i da ga Habib tretira kao "starijeg brata".

"Volim Habiba. Mislim da je on jedan od najboljih ljudi na Zemlji. Ako se sprijateljitiš s njim, on će biti spreman za tebe žrtvovati svoj život. On se brine o prijateljima kao da su članovi njegove obitelji.

Mi se lijepo družimo. Habib je sada međunarodna superzvijezda, no za mene je ostao isti onaj momak koji nije znao engleski kada je prvi put ušao u dvoranu. Ja sam njemu kao stariji brat, naše prijateljstvo je nešto jedinstveno", rekao je Cormier u intervjuu za Essentialy Sports.

Daniel Cormier

Reuters Reuters

Cormier je borac poluteške i teške kategorije UFC-a i zato se nikada neće u oktogonu ogledati s Habibom, koji se bori u lakoj kategoriji. Cormier je svojevremeno osvojio dva pojasa prvaka u obje kategorije.

Do sada je imao 22 pobjede i 2 poraza. Pojas u teškoj kategoriji je u kolovozu 2019. godine ustupio Stipi Miočiću, kojem ga je oduzeo godinu dana ranije. Od tada nije izlazio u oktogon.

Habib Nurmagomedov

Habib i dalje nema nijedan poraz. Odnio je pobjedu u svih 28 mečeva, koliko je dosad imao. U travnju će 29. put izaći u oktogon i braniti titulu u lakoj kategoriji protiv Tonyja Fergusona.