Stanovnik Astrahana Aleksandar Nešin ušao je ledenu vodu kako bi spasio psa koji se utapao. Na snimci se može vidjeti kako muškarac ulazi u vodu i pomaže psu da stigne do obale.

On je rekao da je psa primijetio dok se šetao s kćerkom.

"Pas je kod rukavca sišao do vode da bi se napio, no pod njim je puknuo tankiled i on se nije sam mogao izvući", rekao je čovjek, a prenosi portal Volga.