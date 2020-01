Habibov trener o meču s Fergusonom: "Bit će to rat u pet rundi"

Russia Beyond

Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Trener UFC prvaka u lakoj kategoriji Javier Mendez otkrio je što očekuje od okršaja Habiba Nurmagomedova i Amerikanca Tonyja Fergusona.

"Nemojte zaboraviti da je i Habib kardio stroj. Ferguson se planira boriti pet rundi, pa što? I Habib će biti tamo u petoj rundi. Ne očekujem da će meč završiti prije vremena. To će biti rat u pet rundi. Očekujem da će suci izabrati pobjednika i da će to biti Tonyjev fijasko. Mi smo spremni", rekao je Mendez.

On dodaje da se Habib još nije tukao s borcem poput Fergusona.

"To je Tony. Da biste ga pobijedili, morate ga prije svega poštovati. Jer će nas on inače razbiti. I on će biti spreman za pet rundi. Ali zar netko misli da je Habib borac koji se predaje", citira Mendeza portal thebodylockmma.com.

Podsjećamo da će se meč održati 19. travnja. Habib je neporaženi prvak UFC-a s 28 pobjeda. Pet godina stariji Tony Ferguson (35) ima 25 pobjeda i 3 poraza u svojoj profesionalnoj karijeri.