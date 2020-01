U moskovsku kliniku za mršavljenje mačaka stigla proždrljiva tigrica (VIDEO)

U moskovsku kliniku svih metoda mršavljenja stigao je vrlo neobičan klijent: tigrica po imenu Ibiza, koja je nakupila veliki višak kilograma. To je za portal Life izjavio direktor klinike za odnose s medijima Vadim Goržankin.

On je istaknuo da je ranije najavljeno da će na klinici biti otvoren prvi specijalni "odjel" na kojem će se rješavati problemi viška kilograma kod mačaka.

"Nitko nije očekivao da će s mačkama u kliniku stići i pravi tigar", rekao je on.

Kako je rečeno doktorici Marijati Muhinoj, Ibiza je do svojih godinu dana bila mršava i mišićava, no zatim se kod nje probudio lavovski apetit. Počela je halapljivo jesti svu hranu koju su joj donosili i to u velikim količinama. Na kraju je to dovelo do formiranja sloja sala od najmanje deset centimetara na trbuhu i do sindroma polifagije.

Sada će ova proždrljivica morati privremeno zaboraviti na svoje obilne trpeze, jer je očekuju dijeta i pojačane fizičke aktivnosti. Osim ovih uobičajenih procedura čak i za ljude, Ibizu očekuje terapija akupunkturom. Doktorica joj također planira staviti zlatnu naušnicu, kao što savjetuje ljudima u cilju kontrole jakog apetita.