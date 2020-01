Ovaj je ruski fotograf doslovno slijedio savjete poslovnih trenera (FOTOGRAFIJE)

29-godišnji fotograf i inženjer Pavel Dokučajev iz Samare (1050 km od Moskve) proučavao je tipične savjete internetskih poslovnih trenera, a zatim ih vizualizirao u svom projektu "Put do uspjeha". Rezultat je vrlo zabavan, no ponekad i pomalo opasan.

"'Uspješan čovjek' postaje moderni kult. Na društvenim me mrežama nabildani momci u skupocjenim odijelima pored blještavih automobila parkiranih ispred prigradskih kuća - slika i prilika uspješnog čovjeka - pozivaju na besplatne seminare koji će me zajamčeno dovesti do uspjeha", pojašnjava Dokučajev svoj fotografski projekt.

Pavel je proučio desetak internetskih stranica u potrazi za savjetima za uspjeh.

"Na početku sam tražio jedinstvene savjete, no ubrzo sam shvatio da su svi zapravo isti", objašnjava fotograf.

Na kraju je sastavio popis od deset standardnih savjeta za uspješan život:

1. Odijevajte se poslovno

2. Radite ono što volite

3. Naporno radite

4. Riskirajte

5. Razvijajte komunikacijske vještine

6. Bavite se sportom

7. Pristajte na sve

8. Više čitajte

9. Okružite se istomišljenicima

10. Napravite oltar uspjeha

Pavel je radeći na projektu shvatio da je za odavanje dojma uspješnosti važno posjedovati glavne "atribute bogatstva" - skupo odijelo, automobil i lijepi stan, uz odlazak na odmor u inozemstvo svake godine.

"Neki Instagrameri na društvenim mrežama oživljavaju samo 1-2 puta godišnje, kada su na odmoru. Odmor u inozemstvu je u Rusiji a priori atribut uspjeha", kaže Pavel. "Imate osjećaj da se ljudi boje pokazati svoju svakodnevicu, jer je ona u usporedbi s time dosadna. Boje se da bi netko mogao reći: 'Evo je, opet vrtlari na dači.' To me rastužuje. Zbog tih smo nametnutih stereotipa često prisiljeni stvarati iluziju uspjeha, umjesto da samo budemo ono što jesmo. "