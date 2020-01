8 poznatih stranaca s ruskim imenima (FOTOGRAFIJE)

1. Lara Flynn Boyle

Američka glumica Lara Flynn Boyle ("Twin Peaks", "Pravda za sve") ime je dobila po glavnom ženskom liku u čuvenom romanu Borisa Pasternaka "Doktor Živago". Nakon što se 1965. pojavila filmska verzija u režiji Davida Leana, u kojoj su glumili Omar Sharif i Julie Christie, ime Lara (skraćeni oblik imena Larisa) je postalo vrlo popularno u cijelom svijetu.

Mnoge su djevojke rođene u 1970-ima dobile ime Lara: među njima su i kanadsko-belgijska pjevačica Lara Fabian, engleska glumica Lara Pulver (poznata po ulozi Irene Adler u BBC-jevoj televizijskoj adaptaciji "Sherlocka"), australski top model Lara Worthington i mnoge druge.

2. Mischa Barton

Mischa je nadimak ruskog muškog imena Mihail. I Mischa Barton to zna! Sviđa joj se što Ruse njezino ime često iznenadi i priznaje da uopće nema ruskih korijena. Stvar je u tome da njezina majka voli neobična imena. "Moju je sestru nazvala Hania - mislim da se radi o poljskom imenu. Ja sam postala Mischa. Znam da se radi o skraćenom obliku ruskog imena, a kada sam bila mala, nije mi se sviđalo. No sada mi se sviđa. A sviđa mi se i zato što nije uobičajeno", rekla je jednom prilikom ova britansko-američka glumica ruskim medijima.

3. Dmitri Young

Ova je živa legenda bejzbola nekoć igrala za St. Louis Cardinalse, Cincinnati Redse, Detroit Tigerse i Washington Nationalse, sve do umirovljenja 2008. Njegov je otac pilot u SAD-u i nema nikakve (poznate) veze s Rusijom, a nema je niti njegova proširena obitelj. Ipak, Youngu nikada nisu rekli zašto ima rusko ime.

4. Nastassja Kinski

Ova je njemačka glumica ime dobila po glavnom ženskom liku u "Idiotu" Fjodora Dostojevskog. Njezin je otac, također glumac, bio veliki obožavatelj ruskog pisca. Nastupio je u dramatizaciji spomenutog romana, a sam je čak napravio i svoju dramatizaciju "Zločina i kazne". Usput, Nastassjino srednje ime je Aglaia - također iz "Idiota".

5. Keira Knightley

Glumičin otac (također britanski glumac) bio je pravi obožavatelj sovjetske klizačice Kire Ivanove te je odlučio svojoj kćeri dati ime u njezinu čast. No kada ju je majka prijavljivala, slučajno joj se omakla pogreška, i tako je Kira postala Keira.

6. Natasha Bedingfield

Natasha (nadimak imena Natalja) vjerojatno je najraširenije rusko ime u inozemstvu. U intervjuu za ruske medije britanska je pop pjevačica Natasha Bedingfield otkrila da se njezinoj majci jednostavno svidjelo to ime. "Ovdje, u Velikoj Britaniji, nije bilo puno Natasha [u to vrijeme], sve su se djevojke zvale Sarah ili Jane."

Danas je to ime postalo uobičajeno u zemljama engleskog govornog područja: čak je i bivši američki predsjednik Barack Obama svoju mlađu kćer nazvao Natasha (često je zove skraćenim oblikom Sasha) - navodno po Puškinovoj supruzi Nataliji Gončarovoj.

7. Boris Kodjoe

Ovaj je glumac ganskih korijena rođen u Austriji najpoznatiji po ulozi u filmskoj franšizi "Resident Evil". On nema nikakve veze s Rusijom - no ima rusko ime, Boris. Kako tvrdi, ime je dobio po poznatom piscu Borisu Pasternaku. "Boris dolazi od Borisa Pasternaka, koji je napisao 'Doktora Živaga', omiljeni film mojih roditelja."

8. Nina Nastasia

Ime i prezime ove američke folk pjevačice zvuče taaako ruski! No ona vjeruje da su... talijanski. To je rekla američkim medijima nakon svojih koncerata: "Kad sam otišla u Rusiju, svi su mislili da sam Ruskinja. Bila sam tamo samo na turneji. Moje ime je talijansko, no iz nekog me razloga u Italiji ne smatraju Talijankom!"