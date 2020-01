Ekstremne avanture od rođenja: U Rusiji roditelji klizali 22 km po tankom ledu s bebom u kolicima

Russia Beyond

Supružnici Djomočkin iz Petrozavodska (Republika Karelija) stigli su do otoka Kiži vozeći se na klizaljkama zaleđenim Onješkim jezerom, ne obazirući se na zabranu stupanja na led koju je izdalo Ministarstvo za izvanredne situacije. Oni su pritom u kolicima provozali i svog malog sina, rutom dugom 22 kilometra, prenose ruski mediji.

"Stigli smo do Kižija prevalivši od Velike Gube 22 kilometra na klizaljkama. I to s dječjim kolicima. Miša je spavao cijelim putem. Ako vam slučajno padne na pamet nešto slično i poželite se provozati do Kižija u siječnju, izvedivo je i sasvim sigurno", napisala je mlada mama na društvenim mrežama, objavljujući video s avanturističkog putovanja.

Na snimci se vidi kako Jelena kliže s kolicima po tankom ledu, a pritom se čak ispod klizaljki čuje pucketanje.

Korisnici društvenih mreža osudili su mladi bračni par zbog opasnog putovanja s djetetom. Pored toga se u rješavanje slučaja uključio dječji pravobranitelj Republike Karelije (na samoj granici s Finskom) Genadij Sarajev, koji se obratio regionalnoj upravi Ministarstva za izvanredne situacije i muzeju Kiži s molbom da potvrde ili demantiraju informacije o vožnji ledom s kolicima i bebom. Pravobranitelj je u razgovoru za novinsku agenciju TASS rekao da bi otac i majka mogli odgovarati zbog neispunjavanja obveza u vezi s odgajanjem djeteta.