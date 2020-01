Kakve sve vrste leda postoje u Rusiji?

Led nije samo na hladnoći smrznuta voda. Priroda ponekad s ovim materijalom stvara prava čuda. Tako, recimo, Obski zaljev na Jamalu ili Finski zaljev u Lenjingradskoj oblasti na obalu izbacuju ledene lopte, dok se na Bajkalskom jezeru svakog proljeća pojavljuju zagonetni ledeni krugovi.

Bajkalsko jezero Legion Media Legion Media

O ovim i drugim ledenim čudima prirode za naš portal govori poznati hidrolog iz Instituta za proučavanje permafrosta u Jakutsku Nikita Tananajev.

Palačinke na masti

U proljeće i zimu jezera su prekrivena mnoštvom diskova promjera od nekoliko desetaka centimetara s podignutim rubovima koji formiraju "led u obliku palačinki".

Getty Images Getty Images

Takav led uobičajeni je fenomen na velikim otvorenim vodenim površinama, jezerima ili morima, osobito na sjeveru. To su tave na kojima priroda priprema svoje ledene palačinke, kaže znanstvenik. Ovi se diskovi pojavljuju pri temperaturi od oko nula stupnjeva i laganim valovima. "Prvo se na ustalasanoj vodenoj površini formira tanka masna ledena kora, 'mast', koja se zatim deformira u okrugle oblike zbog površinskog tlaka. Led u obliku palačinki ponekad nastaje od igala, i zove se igličasti, ili od naslaga svježeg snijega. One se nazivaju i balerinama od leda, jer se pod utjecajem vjetra okreću oko svoje osi."

A. Rose/Global Look Press A. Rose/Global Look Press

Ova slika može se vidjeti, recimo, na Onješkom jezeru u Kareliji.

Igor Podgorni/Sputnik Igor Podgorni/Sputnik

"Ledene palačinke" mogu dostići tri metra u promjeru i debljinu od 15 centimetara, a kada se zamrznu, prekrivaju vodenu površinu do horizonta. Događa se da ledenice ne dobiju savršeni okrugli oblik zbog pada temperature i tada izgledaju poput mnoštva krhotina. Takav led nalikuje na krljušt.

Ledeni cvjetovi

Prirodni fenomen izuzetne ljepote najkarakterističniji je za Arktik, no ponekad se susreće i na srednjim geografskim širinama. Krajem studenog prošle godine ledeni cvjetovi su se pojavili na jezeru Iljinsko u Tatarstanu i republici Mari-El.

Matthias Wietz Matthias Wietz

Getty Images Getty Images

Ovu pojavu uzrokuje velika razlika između temperature vode i zraka (preko 20 stupnjeva), kada vani naglo zahladi, a na površini vode se zadržava oko nule i skoro nema vjetra. Vlaga na površini leda naglo se hladi i kondenzira na površini u obliku kristala, nešto poput inja, samo na vodi.

Lopte za ledeno kuglanje

Prilično rijedak prirodni fenomen u svijetu registriran je 2016. godine na Jamalu, a godinu dana kasnije na Finskom zaljevu.

Jevgenij Čikotilov/TASS Jevgenij Čikotilov/TASS

Jevgenij Čikotilov/TASS Jevgenij Čikotilov/TASS

Aleksandr Abrosimov (CC BY-SA 4.0) Aleksandr Abrosimov (CC BY-SA 4.0)

Ogromne ledene lopte koje valovi izbacuju na obalu u pravilu se javljaju kada zatopli poslije snježnih padalina i jake oluje. Morski valovi valjaju grumenje snijega na obali, praveći grude, koje se pod utjecajem vjetra oblažu ledom i koje on izbacuje na obalu.

Paperjasti led

Ledene se formacije ne stvaraju samo na vodi, nego i na tlu i pod zemljom, gdje ima vlage. Takav led se može vidjeti na drveću i on je na dodir mekan i topi se. Paperjasti led se formira na trulom drveću zahvaćenom gljivom pod nazivom Exidiopsiseffuse.

Legion Media Legion Media

Ronaldhuizer (CC BY 3.0) Ronaldhuizer (CC BY 3.0)

Planinski i podzemni led

U gradu Kunguru u Permskom kraju može se posjetiti mjesto u kojem caruje vječita zima, ledena planinska spilja. Njezini kilometarski pothodnici prekriveni su stalaktitima i stalagmitima, vječnim ledenim visećim ukrasima.

Oleg Vorobyev Oleg Vorobyev

U pećini se miješaju zračne struje različite temperature, kada dolazi do intenzivne kondenzacije. Vlaga se taloži na svodovima i zamrzava u različitim oblicima od igala do cvjetova.

Oleg Vorobyev Oleg Vorobyev

U planinama znanstvenici pronalaze neobične oblike leda, kakav je, recimo, onaj koji podsjeća na stabljiku nekog cvijeta. On se formira prilikom velikih temperaturnih razlika, kada je danju temperatura u plusu, a noću je hladno. Takav led može narasti do deset do petnaest centimetara i razviti se u cvjetove na krajevima. Može se sresti na Kavkazu.

Oleg Vorobyev Oleg Vorobyev

U Jakutiji se često može naići na ogroman led, kakav je ledenjak Buluus ili Boljšaja Momskaja naled, koji se ne topi čak ni ljeti, ističe Tanajev. "Ovaj led može izgledati vrlo zanimljivo. Svojevremeno sam u riječnim dolinama u Verhojanskim planinama vidio nebo plave plohe leda. One tako izgledaju zbog specifičnog prelamanja svjetlosti", zaključio je znanstvenik.