Rahr je rekao da bi u tom smislu izdvojio događaj s požarom u vikendici Putinovih kod Lenjingrada 1996. godine. On je objasnio da je osobno pitao Vladimira Putina je li ta priča istinita, što je predsjednik potvrdio.

"Kada je kuća počela gorjeti, on je bio u sauni s prijateljima. Potrčao je na prvi kat, gdje su spavale njegove kćeri, i iznio ih, bacivši ih dolje u ruke prijateljima. Spasio im je život", rekao je Rahr.

Zatim je, prema njegovim riječima, Putin ponovo utrčao u zapaljenu kuću tražeći torbu u kojoj je bila sva njegova ušteđevina. "Vidio je da je sav novac izgorio i da je samo njegov lančić s križem bio neoštećen", dodao je Rahr.

Biograf je priznao da se intenzivno i profesionalno bavi uređivanjem i pripremom "biografija političara iz sovjetske epohe", ali da se Putinova biografija, prema njegovim riječima, značajno razlikuje od "stare elite", jer je to "bio sasvim drugi tip karijere".

Rahr je istaknuo da je Putin "najznačajniji političar XXI. stoljeća", koji je "po svojoj volji i idejama stvorio novu zemlju". Stručnjak je objasnio da se "u najnovijoj povijesti rijetko pojavljuju tako snažni političari".

"On potječe iz obične obitelji, njegovi roditelji su bili sasvim obični ljudi. Prilikom kraja Istočne Njemačke, KGB-a i SSSR-a on je doživljavao padove, ali zatim bi se opet uzdizao. Ta dinamika, ti uspjesi i padovi, to je bilo sasvim drugačije od onoga što se događalo u biografijama Jeljcina i drugih sovjetsko-ruskih dužnosnika", zaključuje Rahr.