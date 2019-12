Putin se našalio: "Ne zaboravite da ja spadam u povlaštenu kategoriju građana"

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da razlog njegovog nedolaska na Kamčatku ne leži u visokoj cijeni zrakoplovnih karata, dodajući da on ipak pripada povlaštenoj kategoriji građana.

Na godišnjoj press konferenciji ruskog predsjednika jedna je novinarka govorila o tome da stanovnici Kamčatke moraju kupiti avionsku kartu da bi stigli do "civilizacije". To, rekla je ona, ne može sebi svatko priuštiti. Postoji, doduše, program nižih cijena kod "Aeroflota", predsjednički program novčane pomoći za mlade, umirovljenike i obitelji s više djece, no te se karte brzo rasprodaju. Ona je dodala da je "Aeroflot" priopćio da ne isključuje mogućnost da program nižih cijena bude zatvoren. Novinarka je primijetila da Putin odavno nije dolazio na Kamčatku i pitala ga ima li to veze s cijenama karata.

"To nema veze sa skupim avionskim kartama do Kamčatke, jer i ja spadam u povlaštenu kategoriju stanovništva. Nemojte to zaboraviti", odgovorio je Putin.

"Radi se o tome da se zasad jednostavno nije ukazala prilika", dodao je, istaknuvši da na Kamčatki postoji dosta neriješenih pitanja. "To ne znači da se Kamčatka nalazi izvan našeg vidokruga, mog i vlade. Mi se uvijek bavimo Kamčatkom", rekao je ruski predsjednik.

Putin je dodao da je to važna regija za Rusiju s ekonomske, socijalne i vojne točke gledišta.