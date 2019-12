Ruska kuna spašena s farme krzna postala prava internetska zvijezda (FOTOGRAFIJE)

Russia Beyond

Umora, ženka samura, malog grabežljivca iz roda kuna, mogla je postati nečiji kaput, no jedna je mlada dama promijenila njezinu sudbinu. Umora je danas superzvijezda!

Ženka samura po imenu Umora (skraćeno Uma) rođena je na farmi krzna zajedno s dvije sestre. Srećom, krajem 2018. godine ju je pronašla 25-godišnja Moskovljanka Jevgenija Fedorčenko i odvela je kući kao kućnog ljubimca. A Uma je danas, nakon što je Jevgenija počela voditi blog o njezinom životu, zvijezda Instagrama. Umorin blog ima već više od 150 tisuća pratitelja!

"Odlučila sam kupiti samura s farme krzna kako bih barem jednu životinju spasila od takve smrti", rekla je Jevgenija za ruske medije. "Uvjeti tamo su grozni - životinje provode 8 mjeseci u malim prljavim kavezima. Umora je zaudarala, bila je preplašena i imala ozlijeđenu njušku."

"Bilo mi je jasno da će, ako je ne uzmem sa sobom, Umora biti ubijena te neće imati šansu za život. Stoga sam je kupila za 15 tisuća rubalja (oko 235 dolara)."

Jevgenija redovito objavljuje fotografije i snimke Umore. Kaže da je u početku bilo prilično teško uspostaviti kontakt s njom, no Uma je godinu dana kasnije konačno obučena.

Divlji samuri imaju loše vladanje, no jako su pametni. Uma se brzo naviknula na propisno vršenje nužde te je čak naučila i nekoliko naredbi.

Jednom joj je Jevgenija za vrijeme zime pokušala pokazati snijeg, no to se nije pokazalo kao dobra ideja. Uma je nekako skinula ogrlicu i zakopala se pod snijeg. Njezina se vlasnica uplašila da će se izgubiti te je, nakon što ju je srećom pronašla, zaključila da je bolje da njezina ljubimica ostane unutra.

Jedan od Uminih "hobija" je krađa: "Uma uzima sve što joj se sviđa. U većini slučajeva stvari ostaju cijele, ona ih samo sakrije na svom tajnom mjestu", piše Jevgenija, dodajući da Uma zna i ugristi, ali samo ako vidi da prekapate po njezinom "blagu".

Jevgenija kaže da mnogi pratitelji misle da je Uma veličine mačke, no ona je ustvari prilično sitna te njezina glava lako stane u ljudski dlan.

Unatoč vrlo simpatičnom izgledu, Uma još uvijek zna gristi i grebati - jeste li primijetili njezine oštre kandže?

Ipak, Jevgenija upozorava ljude da dvaput razmisle prije nego što takvu divlju životinju dovedu u svoj dom - samuri bi, naposljetku, trebali živjeti u divljini.

"Nadam se da će se zbog mog bloga barem jedna od sto osoba zapitati: 'Vrijedi li krzneni kaput života 50-60 životinja?' Mnogi ljubitelji krzna uopće ne znaju kako samur izgleda. Zahvaljujući ovom blogu - i Umori - sada to znaju i prestaju nositi krzno. To me motivira i znam da je sve bilo vrijedno truda."