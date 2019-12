Ruski terenac Šerp izvukao losa koji je propao ispod leda u rijeci Kami (VIDEO)

Russia Beyond

Nasred rijeke Kame, kod sela Kotlovka u Jelabuškom rajonu u Tatarstanu, u nedjelju je pod led propao los. U pomoć su mu poslani spasioci u hoverkraftu Hivus 6, priopćeno je iz Ministarstva za izvanredne situacije.

Spasioci u zimskoj opremi došli su do losa i povezali ga konopcima, no životinju tešku 300 kilograma brod kojim su došli, ovoga puta u svojstvu tegljača, nije bio u stanju izvući. U pomoć im je pritekao muškarac s terencem Šerp koji je u pratnji spasilaca dovukao losa do obale.