Ruskom se tundrom kreće bijeli medvjed na čijem je krznu netko napisao "T-34" (VIDEO)

Znanstvenici pokušavaju utvrditi gdje je snimljen video s bijelim medvjedom na čijem je krznu netko bojom napisao "T-34", rekao je za ruske medije stariji znanstveni suradnik Laboratorija za ekologiju sisavaca Dalekoistočnog odjela Ruske akademije znanosti Anatolij Kočnjev.

U ponedjeljak je suradnik Svjetske zaklade za prirodu (WWF) na Čukotki Sergej Kavri objavio snimku na kojoj se vidi kako duž ceste ide bijeli medvjed na čijem je boku crnom bojom ispisano "T-34". Video je prokomentirao i Kočnjev, koji pokušava utvrditi gdje je snimka načinjena.

"Zasad ne znamo gdje je snimka načinjena. Poznajem takva mjesta na Čukotki. Ove godine bile su teškoće s medvjedima na Novoj Zemlji, možda su tamo poduzeli mjere za ovu zimu: lov, imobilizacija, a s obzirom na to da se tamo time ne bave znanstvenici, možda je bilo nekih 'šaljivdžija'. Na Facebooku sam na ovu temu skrenuo pažnju suradniku Instituta za ekologiju i evoluciju 'Severcov' Ruske akademije znanosti i rezervatu 'Otok Wrangela' na Čukotki. Možda se to tamo dogodilo."

Prema njegovim riječima, ako je to obična boja, ona će se brzo isprati.

"60-ih su godina prošlog stoljeća znanstvenici na otoku Wrangela pokušavali bojom obilježavati bijele medvjede, pisali su na njima brojeve. Ali medvjedi bi to brisali: kada se led topi i oni plivaju, to se briše. Ali u prvo vrijeme dok se ne obriše, medvjedu će biti teško loviti", rekao je on.

Kočnjev je istaknuo da se postavlja pitanje samog odnosa prema medvjedima. "Ovu snimku je prvobitno podijelio lovac s Čukotke. Čukči žele loviti bijele medvjede, ali zaštitnici prirode su protiv toga, zovu ih lovokradicama itd. A ustvari lovci imaju znatno više poštovanja prema životinjama nego oni koji pišu po medvjedu. Takav odnos samo nanosi štetu životinjama", rekao je on.