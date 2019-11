Ruskom fotografu poziraju najveće zvijezde Hollywooda (FOTO)

Russia Beyond

Sergej Bermenjev radi i u Hollywoodu i u Rusiji. Njegove fotografije filmskih i estradnih zvijezda, poznatih pisaca i sportaša izuzetno su duboke. U njima, prije svega, dolazi do izražaja ljudska duša.

Sergej Bermenjev nije običan fotograf. On je psiholog i umjetnik. Pogledajte njegove radove pa ćete se u to uvjeriti i sami.

On je u jednom intervjuu rekao da je "tipičan Rus u Hollywoodu" najčešće netko tko traži način da se probije, smišlja razne intrige i uvijek se očajnički pokušava infiltrirati u tu industriju. "Pred takvim čovjekom Jack Nicholson ne bi skinuo naočale, a Meryl Streep ne bi pjevala Sinatru. No oni su to radi mene učinili."

1. Ovaj duboki psihološki portret Quentina Tarantina sadrži i jedan detalj koji vjerojatno mnogi neće primijetiti. Napravljen je na grobu Borisa Pasternaka. Ime ovog velikog pjesnika urezano je na kamenoj ploči.

2. Bermenjev je napravio nekoliko fotografija Roberta de Nira u različitim situacijama. Ovo je jedna od najpoznatijih.

3. Al Pacino. Kakav upečatljivi trenutak!

4. Još jedna izvanredna fotografija velikog holivudskog glumca.

5. Kakav kadar! Neodoljivi Mihail Barišnjikov!

6. Julia Ormond i Sergej Barmenjev. Usput, ova glumica je izuzetno omiljena u Rusiji jer je na početku svoje karijere igrala rusku caricu Katarinu Veliku u filmu "Mlada Katarina", a odigrala je i glavnu ulogu u ruskom filmu Nikite Mihalkova "Sibirski brijač".

7. Rijetka pojava - spontano napravljena fotografija Vladimira Putina.

8. Zvijezda sovjetskog nogometa, vratar Lav Jašin, potpisuje se na loptu pjevaču Juliju Iglesiasu. Povijesni trenutak!

9. Jack Nicholson je "uhvaćen" u Moskvi kako nosi majicu s likom Vladimira Lenjina i riječima "F*cking revolution". Fotograf priča kako je Nicholson tada uljepšao dan ljudima koji su se tu našli, a samo par sekundi nakon fotografiranja sjeo je popiti pivo s djevojkama koje su slučajno naišle.

10. Kakav trenutak je ulovio! Meryl Streep se priprema za scenu. U objavi piše: "Velika glumica u garderobi Stanislavskog."

11. Sjećajući se pokojnog Davida Carradinea, fotograf iznosi svoja razmišljanja o filmu "Kill Bill 2", koji ga je potaknuo da preispita svoja shvaćanja o životu i radosti.

12. Allen Ginsberg s hashtagovima #bookporn i #booknerd.

13. Još jedan kadar za ljubitelje književnosti: spontano napravljena fotografija Josifa Brodskog. Veliki pjesnik korača s osmijehom na licu.