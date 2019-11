"Kako je sportaš stasao u predsjednika": Utjecaj trenera na Putinov životni put

Russia Beyond

Vladimir Putin u filmu "Trener" govori o svom prvom treneru samba i džuda Anatoliju Rahlinu i o utjecaju koji je Rahlin imao na životni put ruskog predsjednika, prenosi agencija RIA Novosti.

"Ja sam volio svog trenera. On me odveo s ulice i spasio od nje. Omogućio mi je da se bavim sportom i time suštinski utjecao na moju svijest i preispitivanje životnih prioriteta. U tom smislu je on utjecao i na moj životni put", sjeća se Putin.

Po riječima ruskog predsjednika, trener je primao i dječake koji ne mogu napraviti mnogo sklekova, ali ih rade do kraja, do posljednjeg atoma snage, i tako pokazuju čvrst karakter. Putin je također istaknuo da su mnogi dječaci tada smatrali da trener od njih previše traži, ali on sada shvaća da se Rahlin zapravo brinuo o njima i da je zato bio toliko zahtjevan.

U filmu su prikazane arhivske snimke na kojima Anatolij Rahlin odgovara na pitanje kako odgojiti budućeg predsjednika.

"Kažem vam, ja ne znam odgojiti predsjednika i ne znam kako se to radi. Ja sam prije svega u njemu odgajao čovjeka i pripremao ga da postane sportaš. A on je stasao u predsjednika", rekao je Rahlin.

Anatolij Rahlin je zaslužni trener Rusije i zaslužni radnik tjelesne kulture Ruske Federacije. Mnogi su njegovi pitomci postali uspješni sportaši, ali i političari, znanstvenici i biznismeni.

Rahlin je pola stoljeća radio kao trener i za to vrijeme pripremio preko 100 majstora sporta i tri majstora sporta međunarodnog ranga.

Putin je 2013. godine uručio svom prvom treneru Orden Časti. Anatolij Rahlin je umro u kolovozu iste godine.